성민, 신곡 '별빛 아래' 티저 오픈! 90년대 레트로 감성 소환

트로트 명가 토탈셋의 성민이 두 번째 티저로 컴백 기대감을 고조시켰다.

성민은 29일 정오 공식 채널을 통해 새 디지털 싱글 'UNLIMIT' 수록곡 '별빛 아래'의 티저 영상을 오픈했다. 공개된 영상 속 성민은 90년대를 연상시키는 레트로 패션으로 향수를 자극하는 동시에 짧지만 강렬하고 열정적인 퍼포먼스를 선보이며 국내외 팬들의 이목을 집중시켰다.

특히 별빛 아래서 사랑을 말하는 듯한 낭만적인 서사로 시작해 이내 사랑을 뜨겁게 외치는 성민의 모습은 전일 공개된 타이틀곡 '갓생'과는 또 다른 무드를 예고하며 신보에 대한 궁금증을 최고조로 끌어올렸다.

성민은 자작곡 '갓생'에 이어 '별빛 아래'까지 자신만의 독보적인 매력을 담아낸 'UNLIMIT'를 통해 싱어송라이터로서 첫 발을 내딛고 새로운 음악 인생을 개척할 예정이다.

한편 성민의 새 디지털 싱글 'UNLIMIT'는 2월 2일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

