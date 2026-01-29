광주FC, 후아힌 1차 동계 전지훈련 성공적 마무리

사진=광주FC 제공

프로축구 광주FC가 2026시즌을 대비한 1차 동계 전지훈련을 성공적으로 마무리했다.

광주는 지난 5일부터 26일까지 약 20일간 태국 후아힌에서 1차 동계 전지훈련을 진행했다. 선수단은 따뜻한 기후와 안정적인 훈련 환경 속에서 계획된 일정을 차질 없이 소화하며 시즌 준비의 기틀을 다졌다.

이번 전지훈련은 선수단의 기초 체력 강화와 전술 완성도 향상에 중점을 두고 운영됐다. 선수들은 강도 높은 체력 훈련과 반복적인 전술 훈련을 병행하며 시즌을 대비한 기본기를 체계적으로 구축했다.

이정규 감독 부임 이후 처음으로 진행된 공식 전지훈련으로, 새로운 훈련 시스템과 팀 운영 방향을 현장에서 본격적으로 적용하는 계기가 됐다. 선수단은 감독의 전술 철학과 요구 사항에 빠르게 적응하며 높은 집중도와 경쟁력을 보여줬다는 평가다.

이정규 감독은 “선수들이 짧은 기간 동안 훈련에 잘 적응했고, 전체적으로 계획했던 부분을 충실하게 수행했다”며 “과정에 집중하자는 원칙 아래 선수단 모두가 좋은 태도로 임해 준 점이 가장 큰 수확”이라고 전지훈련을 총평했다.

광주는 후아힌에서의 1차 전지훈련 성과를 바탕으로 오는 2월1일 경상남도 남해로 이동해 15일까지 2차 동계 전지훈련을 이어갈 예정이다. 2차 전훈에서는 연습경기 등을 통해 실전 감각과 조직력 강화에 초점을 맞추며 2026시즌 개막을 향한 준비에 박차를 가할 계획이다.

