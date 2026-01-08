‘비포 75kg’ 김지연… 10kg 다이어트 후 ‘미스코리아 미모’ 재조명

배우 겸 미스코리아 출신 김지연이 10kg 감량에 성공하며 화제의 중심에 섰다.

김지연은 앞서 다이어트 선언만으로도 영상 누적 조회수 100만 회(쥬비스 다이어트 유튜브 채널 기준)를 훌쩍 넘기며 대중의 뜨거운 관심을 모았던 바 있다. 그는 최근 자신의 SNS를 통해 확 달라진 근황을 공개한 것.

공개된 사진 속 김지연은 타이트한 청바지에 검은색 민소매 상의를 매치했다. 과거 드레스를 입었을 때의 다소 후덕했던 모습은 온데간데 없었다. 미모의 정점을 찍었던 미스코리아 출신의 위엄을 뽐냈다.

김지연은 "살쪄서 못 입었던 청바지! 오늘로 딱 10kg 감량 성공한 날인데 이제 허리 28은 넉넉하게 잘 맞는 거 있죠!"라며 SNS에 근황을 전했다. 그는 "최종 목표까지 더 빼고 또 하나 더 작은 바지 있는데 그것까지 소화해 보겠다"라고 덧붙이며 추가 감량에 대한 자신감을 드러냈다.

특히 10kg 감량 후 더욱 돋보이는 매끈한 각선미와 날렵해진 턱 선은 미스코리아 출신의 위엄을 입증하기에 충분했다. 이를 본 누리꾼들은 "역시 미스코리아 미모 어디 안가네", "비포에 놀라고 애프터에 또 놀라네요"라며 뜨거운 응원을 보내고 있다.

다이어트 순항 소식으로 대중의 이목을 다시 한번 집중시킨 김지연은 앞으로도 건강한 변화를 이어가며 새로운 활동을 펼칠 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

