[SW포토]2026 국가대표 훈련개시식

7일 진천국가대표선수촌 벨로드롬 인필드에서 열린 2026 국가대표 훈련개시식에서 유승민 대한체육회장(왼쪽에서 여섯번째), 최휘영 문화체육관광부 장관(왼쪽에서 일곱번째)을 비롯한 내외귀빈 및 선수들이 플랜카드를 들고 파이팅을 외치고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

