베리즈, ‘대세 신인’ 아홉 (AHOF) 공식 MD 스토어 오픈

대세 신인으로 손꼽히는 9인조 보이그룹 아홉(AHOF)이 베리즈샵에 공식 MD 스토어를 열고 전 세계 팬들과 만난다.

카카오엔터테인먼트(공동대표 권기수, 장윤중)는 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈의 팬 스토어 '베리즈샵(Berriz Shop)’에 ‘아홉(AHOF·스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)’의 공식 MD 스토어를 7일 오픈한다고 밝혔다.

지난해 7월 데뷔한 ‘아홉’은 데뷔 앨범 ‘WHO WE ARE(후 위 아)’로 역대 보이그룹 데뷔 음반 초동 5위, 음악방송 3관왕을 비롯해 주요 음악방송과 음반·음원 차트에서 유의미한 성적을 거뒀다. 군더더기 없는 칼군무와 안정적인 보컬, 탄탄한 퍼포먼스로 주목받으며 일본 도쿄·오사카 릴리즈 이벤트, 필리핀 팬 콘서트, 필리핀 대표 카운트다운쇼에 헤드라이너로 출격하는 등 활발한 활동으로 글로벌 팬덤을 확장하며 팬들과 소통했다. 이들은 아티스트의 스타일과 콘셉트가 녹아든 맞춤형 팬스토어를 통해 글로벌 팬들에 한층 다채로운 경험을 전할 계획이다.

특히 카카오엔터테인먼트는 ‘아홉’의 서사와 세계관을 담은 공식 MD를 직접 기획, 제작해 선보인다. 공식 응원봉, 멤버별 키링, 볼캡, 포토카드 홀더 등 약 10여종의 굿즈로, 7일부터는 베리즈샵을 통해 단독으로 구매할 수 있다. 지난 3-4일 열린 아홉의 첫 번째 팬 콘서트 '2026 AHOF 1st FAN-CON AHOFOHA : All Time Heartfelt Only FOHA(2026 아홉 1st 팬콘 아홉포하 : 올 타임 하트펠트 온리 포하)’에서 처음 선보인 굿즈들은, 현장 판매에서 글로벌 팬들의 높은 호응을 얻기도. 아티스트의 콘셉트와 서사, IP스토리를 풍성하게 담아낸 공식 MD는 글로벌 팬들에게 차별화된 경험과 소장 가치를 제공, 아티스트를 응원하는 또 하나의 즐거움을 더한다.

아울러 베리즈는 아홉의 베리즈샵 공식 MD 스토어 오픈을 기념해 오는 12일까지 공식MD를 구매하면 추첨을 통해 멤버들의 친필 사인이 담긴 폴라로이드 사진을 증정하는 이벤트도 진행한다.

아홉 외에도 베리즈는 팬 커뮤니티, 팬 스토어 등을 통해 다양한 신인 아티스트들에 전 세계 팬들과 소통하고 경험을 확대할 수 있는 창구로서의 역할을 톡톡히 하며 눈길을 끌고 있다. 키키, 아이딧, 유어즈, 나우즈 등 ‘차세대 K팝 루키’로 손꼽히는 다양한 신인 아티스트들은 베리즈를 통해 전 세계 팬들과 일상적인 교감을 이어가며, 데뷔 서사부터 성장 과정까지 팬들이 함께 만들어감으로써 한층 돈독한 팬덤을 구축하고 있다.

한편, 카카오엔터테인먼트의 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈(Berriz)는 K팝 아티스트, 드라마, 예능, 웹툰 등 다양한 K컬처를 사랑하는 전 세계 팬들의 놀이공간으로 자리매김하고 있다. 아티스트와의 실시간 라이브, 커뮤니티는 물론, 드라마 속 주인공의 AI페르소나와 채팅, 팬들의 반응을 한눈에 정리해주는 AI 댓글리포트, IP의 공식 굿즈를 만날 수 있는 베리즈샵 등 다양한 서비스를 통해 팬덤 경험을 풍성하게 확장하며 높은 호응을 얻고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

