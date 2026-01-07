하림, 갈 길 바쁜 하나카드 잡았다…PBA 팀리그 정규리그 막바지 ‘대혼전’

사진=PBA 제공

PBA 팀리그 신생 구단 하림이 정규리그 선두 경쟁을 벌이고 있는 하나카드의 발목을 붙잡았다.

6일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 5라운드 4일차서 하림은 하나카드를 세트스코어 4:2로 꺾었다.

하림은 ‘베트남 듀오’ 쩐득민-응우옌프엉린이 1세트 무라트 나지 초클루(튀르키예)-응우옌꾸옥응우옌(베트남)을 11:6(4이닝)으로 잡아내며 기분 좋게 경기를 풀어갔다. 2세트엔 김상아-정보윤이 김가영-사카이 아야코(일본)에 1:9(9이닝)로 완패했지만, 3세트 쩐득민이 신정주를 15:8(4이닝)로, 4세트엔 김준태-박정현이 초클루-사카이를 9:6(10이닝)으로 돌려세우며 세트스코어 3:1을 만들었다.

5세트에 하림은 김준태가 Q.응우옌을 상대로 2:11(7이닝)로 패배한 데 이어, 6세트 박정현이 김가영에게 경기 내내 끌려가며 위기에 봉착했다. 하지만 박정현은 3:8로 끌려가던 6이닝째 2연속 뱅크샷으로 7:8까지 따라갔고, 옆돌리기 득점과 뒤돌리기 득점을 차례로 성공해 극적인 9:8 역전승을 거뒀다. 세트스코어 4:2 하림 승리.

2연패를 끊은 하림은 귀중한 승점 3을 챙기며 5라운드 순위는 7위(2승2패·승점 6)로 도약했다. 포스트시즌에 남은 한 자리를 두고 격돌 중인 종합 6위 하림은 종합 5위 하이원리조트(19승21패·승점 59)와 격차를 승점 3으로 좁히며 희망의 불씨를 이어갔다.

SK렌터카는 2승을 거둔 에디 레펀스(벨기에)의 활약을 앞세워 NH농협카드를 4:1로 격파했다. SK렌터카는 승점 3을 확보해 승점을 획득하지 못한 하나카드(26승14패·승점 76)를 제치고 종합 1위(25승15패·승점 77)로 올라섰다.

우리금융캐피탈은 하이원리조트를 세트스코어 4:2로 격파, 3승1패(승점 10)로 5라운드 선두 자리를 지켜냈다. 아울러 정규리그 종합 순위에서도 하이원리조트를 제치고 4위(17승23패·승점 61)로 올라서 포스트시즌행에 한 발 다가갔다.

이밖에 에스와이는 서현민-최원준이 각각 2승씩 올려 크라운해태를 세트스코어 4:2로 격파, 2연승을 달렸다. 웰컴저축은행도 휴온스를 4:2로 꺾었다.

대회 5일차인 7일에는 낮 12시30분 에스와이-휴온스가 맞붙으며, 오후 3시30분에는 크라운해태-SK렌터카(PBA 스타디움), NH농협카드-웰컴저축은행(PBA 라운지) 경기가 이어진다. 저녁 6시30분에는 하나카드-우리금융캐피탈, 밤 9시30분에는 하림-하이원리조트가 격돌한다.

