씨엔블루 “새해에 딱 맞는 ‘그러나 꽃이었다’, ‘Killer Joy’는 신나는 곡”[일문일답 ]

밴드 씨엔블루가 새해를 정규 앨범으로 연다.

씨엔블루는 7일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 정규 3집 ‘3LOGY’(쓰릴로지)를 발매하고 타이틀곡 ‘Killer Joy’(킬러 조이)의 뮤직비디오를 공개한다.

정규 3집 ‘3LOGY’는 씨엔블루가 변함없이 지켜온 밴드 정체성과 자신들이 걸어온 시간, 현재, 그리고 앞으로 나아갈 방향을 하나의 이야기로 엮어냈다. 전곡 총 10곡을 멤버들의 자작곡으로 구성해 음악적 완성도와 진정성을 한층 끌어올렸다. 더불어 씨엔블루가 공동 프로듀서로 처음 이름을 올렸다.

타이틀곡 ‘Killer Joy’는 현대적인 감각을 기반으로 한 극적인 다이내믹 전개가 돋보이는 팝 록 장르의 곡으로, 씨엔블루만의 에너지로 순수한 즐거움만을 남기겠다는 과감한 선언을 전한다. 다음은 씨엔블루가 직접 전한 정규 3집 ‘3LOGY’ 발매 관련 일문일답이다.

Q1. 정규 3집 ‘3LOGY’로 컴백하게 된 소감이 어떤가요?

“너무 오랜만에 나오는 정규이다 보니 지금까지 중에서도 가장 신경을 많이 쓴 앨범이라고 생각합니다. 지금까지 쌓아 왔던 제 안에 있던 세계관을 앨범에 담으려고 노력했습니다.”(정용화)

“오랜만에 정규 앨범으로 컴백하게 되었는데요. 그만큼 많은 음악을 하나의 앨범으로 들려드릴 수 있어서 더 설렙니다.”(강민혁)

“더 늦어지지 않고 이렇게 정규 앨범을 낼 수 있어서 설레고 떨립니다.”(이정신)

Q2. 정규 3집 ‘3LOGY’는 어떤 앨범인지 소개 부탁드립니다.

“지금까지 앨범들은 대중에 포커스를 두었다면, 이번에는 저희 자신에게 포커스를 두었습니다. 오롯이 씨엔블루의 내면을 보여 줄 수 있을 것으로 생각합니다.”(정용화)

“세 명이 이루는 각 축이 모여 하나의 체계를 이룬다는 의미에서 모든 것들이 균형과 조화를 이루어 탄생한 앨범입니다.”(강민혁)

“세 명의 멤버가 축을 이루어 하나의 체계를 만든다는 의미로 앨범명을 정하게 되었고, 전곡 모두 멤버들의 자작곡으로 이루어져 있습니다.”(이정신)

Q3. ‘그러나 꽃이었다 (Still, a Flower)’를 선공개 곡으로, ‘Killer Joy’를 타이틀곡으로 선정한 이유는 무엇인가요?

“많은 분에게 힘을 줄 수 있고 힐링을 주는 곡이 많이 없었다고 생각했는데, ‘그러나 꽃이었다 (Still, a Flower)’는 새해에 딱 맞는 노래라고 생각했습니다. 이 노래를 통해서 자신의 존재를 깨우치고 주변을 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 사랑이 무엇인지 알 수 있는 계기가 되길 바랍니다.”(정용화)

“‘그러나 꽃이었다 (Still, a Flower)’는 새해 첫날에 선공개하게 되었는데 요즘 모두에게 위로가 필요한 시기라고 생각해서 자연스럽게 정하게 되었습니다. 이번 타이틀곡은 기본적으로 신났으면 좋겠다고 생각했습니다. 처음 ‘Killer Joy’ 데모 버전을 들었을 때부터 마음에 들어서 타이틀곡으로 정하게 되었습니다.”(이정신)

Q4. 이번 앨범에도 멤버 전원이 곡 작업에 참여했는데요. 멤버마다 음악적 스타일에 차이가 있나요? 서로의 음악에 대해 어떻게 생각하는지도 궁금합니다.

“멤버들은 성격도 다르고 추구하는 음악 스타일도 다릅니다. 하지만 결과적으로 목표가 비슷해서 그 부분에 대한 논의를 많이 합니다.”(정용화)

“멤버마다 그때의 감정과 생각, 개인적 취향에 따라 음악적 스타일은 다르지만, 팀의 음악을 생각하며 고민하고 작업하고 있습니다.”(강민혁)

“말로 표현하기는 어렵지만, 각자의 스타일이 다르더라도, 서로의 색깔들을 존중하면서 앨범이 완성된다고 생각합니다.”(이정신)

Q5. 뮤직비디오 촬영 중 기억에 남는 에피소드가 있다면 들려주세요.

“너무 재미있게 촬영했던 기억이 납니다. 이전과는 다른 분위기의 뮤직비디오가 나온 것 같아서 너무 만족합니다.”(정용화)

“즐거움을 표현하기 위해서 더욱더 과감한 앵글과 표정을 시도해 보았는데 잘 담긴 것 같아서 기분 좋았습니다. 현장에서 모두 반응이 좋았고, 그동안의 드럼 촬영과 달라서 더 신났습니다.”(강민혁)

“불태우는 느낌으로 열심히 촬영했습니다. 연주하는 장면은 물론, 연기하는 순간들까지 모두 즐겁게 촬영했던 것 같습니다.”(이정신)

Q6. 이번 활동을 통해 어떤 모습을 보여주고 싶은지, 또 듣고 싶은 반응이나 이루고 싶은 목표가 있는지 궁금합니다.

“앨범의 성공보다는, 씨엔블루가 어떻게 성장했는지 보여주는 것이 가장 큰 목표입니다.”(정용화)

“저희 음악을 듣는 모든 분들이 흥에 겨워 신나 하는 모습을 보고 싶습니다.”(강민혁)

“음악뿐만 아니라 여러 면에서 팀의 성장을 느낄 수 있는 앨범이 되길 바랍니다. 많은 분이 들어주시면 좋겠습니다.”(이정신)

Q7. 이번 앨범과 동명의 타이틀인 월드 투어를 앞두고 있는데요. 멤버들의 각오는 어떤가요? 기대 포인트가 있다면요?

“꾸준히 투어와 공연을 할 수 있다는 것 자체에 행복을 느낍니다. 어떤 모습을 보여 줄 수 있을지 많이 기대됩니다.”(정용화)

“많은 무대를 할 수 있음에 감사한 마음을 갖고 있습니다. 그 감사한 마음을, 음악을 통해 무대에서 다 보여드리고 오겠습니다.”(강민혁)

“이번 투어에서는 세트리스트가 한층 더 풍성해질 예정입니다. 더 많은 곳을 찾아가 저희 음악을 직접 들려드리고, 그 에너지를 잘 전달할 수 있는 투어가 되길 바랍니다.”(이정신)

Q8. 지난해부터 각종 대학 축제와 페스티벌을 휩쓸며 뜨거운 관심을 받고 있는데요. 그 인기를 실감하고 계신가요? 씨엔블루만의 원동력은 무엇이라고 생각하시나요?

“지금까지 공연을 통해 쌓아온 내공이라고 생각합니다. 아직 저희의 모습을 자세히 모르시는 분들도 많으므로 그분들을 설득해 나가는 일이 저희의 숙제라고 생각합니다.”(정용화)

“축제와 페스티벌 무대에서 보여주는 에너지를 많은 분들이 좋아해 주시는 것 같습니다. 동시에 다양한 분위기의 음악을 통해 저희가 전달하고자 하는 것들을 공감해 주고 계신 것 같아 감사하게 생각하고 있습니다.”(강민혁)

“믿고 응원해 주시는 팬분들이 저희의 존재 이유이자 원동력이라고 생각합니다. 그리고 계속해서 앞으로 나아가고 싶은 멤버들의 열정도 마찬가지입니다.”(이정신)

Q9. 어느덧 데뷔 17년 차가 되었습니다. 다양한 활동 속에서 후배 그룹들과 만날 기회도 많았을 것 같아요. 그들과 함께할 때 어떤 선배의 모습이면 좋겠다고 생각하시나요?

“밴드 음악의 매력을 대중에게 조금이라도 더 가까이 전하고자 노력했던 팀으로 기억해 주시면 좋겠습니다.”(정용화)

“오랫동안 음악을 하는 모습을 있는 그대로 보여주고 싶습니다.”(강민혁)

“이번 앨범을 준비하면서 많은 후배분과 마주할 일이 더 많았던 것 같습니다. 단순히 선후배가 아닌 같이 음악을 해내는, 이런저런 이야기와 생각을 편하게 나눌 수 있는 동료가 되고 싶습니다.”(이정신)

Q10. 마지막으로 항상 응원해 주는 보이스에게 한마디 부탁드립니다.

“보이스 여러분 너무 감사합니다. 덕분에 음악하는 게 즐겁고, 음악해야 하는 이유를 느낍니다. 2026년에도 많은 사랑 부탁드립니다.”(정용화)

“2010년부터 지금까지 활동하고 있는 씨엔블루의 음악과 활동을 응원해 주셔서 정말 감사드립니다. 꾸준히 음악과 무대로 보답하겠습니다. 감사합니다.”(강민혁)

“이번 앨범 정말 많이 고민하고 공들인 만큼 재밌게 들어주시면 좋겠습니다. 올해는 작년보다 더 많이 만날 수 있길 희망합니다!! 사랑하고 감사합니다.”(이정신)

