민니, 화사한 피크닉 룩…동화같은 비주얼에 감탄

민니 개인 인스타그램 캡처

민니 개인 인스타그램 캡처

민니 개인 인스타그램 캡처

아이들 멤버 민니가 사랑스러운 분위기의 근황 사진을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

민니는 5일 자신의 인스타그램에 ‘Starting the new year with my new buddy!’라는 문장과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. OPPO Reno15 Series 5G라는 문구가 첨부된 사진도 있어 스마트폰 광고 촬영 컷으로 보인다.

사진 속 민니는 초록빛 정원이 펼쳐진 야외 공간에서 피크닉을 즐기고 있는 모습이다. 레이스 디테일이 돋보이는 옐로 톤 원피스에 니트 헤어밴드를 매치해 한층 화사하고 부드러운 분위기를 완성했다.

특히 딸기를 손에 든 채 카메라를 향해 미소 짓는 모습이 눈길을 끈다. 맑은 피부와 은은한 메이크업, 긴 웨이브 헤어가 어우러지며 동화 같은 장면을 연출했다.

민니 개인 인스타그램 캡처

민니 개인 인스타그램 캡처

사진을 본 팬들은 좋아요를 누르며 뜨겁게 반응하고 있다. 게재한지 5시간 만에 좋아요가 13만개를 넘어섰다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]