프랑스식품음료연맹, 국내 미식전문가 3인으로 구성된 유럽 식품 앰배서더 위촉

좌부터 오뜨르베이커리 박정원 셰프, 미식 큐레이션 플랫폼 매티즌, 김혜준컴퍼니 김혜준 대표. 사진=프랑스식품음료연맹

프랑스식품음료연맹(Association nationale des industries alimentaires, 이하 ANIA)은 미식전문가 3인으로 구성된 유럽 식품 앰배서더를 새롭게 위촉했다고 5일 밝혔다.

이번 앰배서더 위촉은 국내 베이커리·디저트·외식 업계 전반에서 소비자의 눈높이가 한층 높아지고 있다는 판단에 따른 것이다. 최근 국내 미식 시장에서는 맛과 디자인을 넘어 식재료가 어떤 원산지에서 어떤 과정을 거쳐 만들어졌는지에 대한 투명한 정보를 요구하는 움직임이 뚜렷해지고 있다. 프리미엄화와 함께 스토리와 지속가능성을 중시하는 소비 성향이 확산되며 미식 소비의 기준 역시 변화하고 있다는 분석이다.

이 같은 흐름은 지난해 11월 진행된 ‘유럽의 맛을 경험하다, 본 아페티(European Taste Experience – Bon Appétit!)’ 캠페인의 호레카(호텔·레스토랑·카페) 프로모션 현장에서도 확인됐다. 서울 주요 외식 매장에서 유럽 식재료를 활용한 한정 메뉴를 선보인 당시, 소비자들은 단순한 시식 경험을 넘어 제품의 원산지와 제조 방식, 활용법 등 ‘제품의 맥락’에 대한 정보를 적극적으로 문의했다. 온라인에서도 유럽 식재료를 활용한 메뉴 개발 관련 문의가 이어지며 높은 관심을 보였다는 것이 연맹 측 설명이다.

ANIA는 이러한 소비자 반응을 캠페인 운영의 중요한 신호로 보고 정보 전달의 전문성과 신뢰도를 강화하는 방향으로 대응에 나섰다. 이에 따라 소비자의 질문에 보다 체계적으로 답할 수 있는 유럽 식품 앰배서더를 새롭게 위촉했다.

이번에 위촉된 앰배서더는 베이커리, 미식 콘텐츠, F&B 브랜딩 분야에서 활동해온 현장 기반 미식전문가 3인으로 구성됐다. 먼저 오뜨르 베이커리의 오너이자 유튜브 채널 ‘빵딘’을 운영 중인 박정원 셰프는 유럽 제과제빵 식재료의 특성과 활용법을 소비자 눈높이에서 소개할 예정이다. 국내 대표 미식 콘텐츠 플랫폼 ‘메티즌’은 전통과 현대를 아우르는 콘텐츠를 통해 유럽 식재료와 음식 문화가 지닌 맥락과 스토리를 전달한다. 끝으로 F&B 브랜드 디렉터로 활동 중인 김혜준컴퍼니의 김혜준 대표는 장인정신과 품질, 다양성 등 유럽 식품이 지닌 가치를 실제 소비자 경험으로 풀어내는 콘텐츠 발행을 맡는다.

ANIA는 이들 앰배서더를 통해 유럽 식품이 지닌 품질과 스토리, 지속가능성의 가치를 보다 입체적으로 설명하는 커뮤니케이션 체계를 구축해 나갈 계획이다.

이와 함께 앰배서더들은 2026년부터 ‘유럽의 맛을 경험하다, 본 아페티’ 캠페인 프로그램에 공식 프레젠터 및 패널로 참여해, 소비자를 대상으로 한 유럽 식재료·원산지·활용법 관련 콘텐츠 제작은 물론 유통·외식 업계를 대상으로 한 전문 세션과 트렌드 브리핑 등을 본격적으로 전개할 예정이다.

프랑스식품음료연맹 관계자는 “한국 소비자들은 유럽 식품에 대해 단순한 이미지나 브랜드 인지도보다, 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 원하고 있다”며 “이번 앰배서더 위촉은 단순한 캠페인 홍보를 넘어, 소비자가 실제로 궁금해하는 사용법과 특성, 배경을 명확하게 전달하기 위해 마련된 것”이라고 밝혔다.

한편 ‘유럽의 맛을 경험하다, 본 아페티’ 캠페인은 프랑스식품음료연맹이 유럽연합의 지원을 받아 진행하는 유럽 식품 홍보 캠페인으로, 유럽산 가공식품의 품질과 다양성, 지속가능성을 한국 소비자와 업계에 지속적으로 소개하는 것을 목표로 하고 있다.

황지혜 기자

