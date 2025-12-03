BTS 정국, 동거인 공개했다…“유치원 때부터 친구”

사진= 라이브 방송 캡처

방탄소년단(BTS) 정국이 라이브 방송 중 함께 살고 있는 친구를 소개해 화제를 모았다.

정국은 3일 위버스에서 ‘카레...’라는 제목으로 생방송을 진행했다. 그는 예고했던 대로 카레 된장 파스타 만들기에 도전했다. 당근을 좋아하지 않는다고 밝힌 정국은 감자, 양파, 베이컨 등을 사용해 직접 파스타를 준비했다.

요리를 하던 중 정국은 누군가에게 “어제 몇 시에 잤냐?”라고 말을 걸었고, 이에 한 남성은 “1시? 2시? 오늘 나 쉬는 날이어서”라고 대답했다. 이어 정국은 “같이 사는 친구는요. 부산 친구예요. 유치원 때부터 알고 지낸. 서로 맨날 닥치라고 하는 사이”라고 설명해 동거인을 공개했다. 이를 들은 친구는 “내가 언제?”라며 당황한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

요리를 마친 정국은 우동면 대신 파스타면을 쓴 점을 아쉬워하면서도 “맛은 있다. 카레랑 된장이랑 잘 어울릴 거 같았다”고 만족감을 드러내며 폭풍 먹방을 이어갔다.

또한 그는 “이모 밥 없죠? 밥 반의 반 공기만”이라고 가사도우미에게 부탁한 뒤 남은 소스에 밥을 비벼 먹으며 방송을 마무리했다.

한편 정국이 속한 방탄소년단은 내년 봄 완전체 컴백을 목표로 준비 중이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

