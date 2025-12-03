마블 KBL 3X3 2025 유소년 농구대회, 오는 7일 동국대 체육관에서 점프볼

사진=KBL 제공

KBL과 월트디즈니 컴퍼니 코리아의 협업의 일환으로 마블(MARVEL) 테마의 ‘MARVEL | KBL 3X3 유소년 농구대회’가 오는 12월 7일(일) 오전 10시부터 동국대학교(서울시 중구 소재) 체육관 실내 농구장에서 개최된다.

이번 대회는 KBL 10개 구단 유소년 클럽 소속 선수들이 초등부, 중등부로 나뉘어 참가한다. 각 부서는 A,B,C조로 나눠 예선 조별 풀리그를 진행한 뒤 본선 토너먼트를 통해 최종 우승팀을 가린다. 또한 전 선수가 참가하는 슈팅 챌린지와 크록스맨과 1on1 등 이벤트 매치도 준비되어 있다.

특히 대회에 참가하는 유소년 선수들은 각 구단과 매칭된 마블 히어로 캐릭터가 디자인에 적용된 유니폼을 착용해 대회에 의미를 더할 예정이다.

우승팀에는 상금 200만원, 우승 트로피, 메달이 수여되며, 준우승팀은 상금 100만원과 메달을 받는다. 또한 MVP, 슈팅 챌린지 1위 선수 특별 시상도 진행될 예정이다.

KBL 관계자는 “전 세계적으로 큰 사랑을 받고 있는 마블 히어로 캐릭터가 담긴 유니폼을 착용하고 치르는 이번 3X3 대회를 통해 청소년들이 농구에 대한 열정과 긍정적인 에너지를 키울 수 있기를 기대한다”라고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

