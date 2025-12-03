입신 최강자 가릴 제27회 맥심커피배 대진추첨식 완료… 내년 1월 출발선

사진=한국기원 제공

27번째 맥심커피배 입신최강전이 대진추첨식을 마치고 본격적인 경쟁에 돌입한다.

한국기원은 “3일 서울 성동구 한국기원 신관 1층 라운지에서 제27회 맥심커피배 입신최강전 대진추첨식이 열렸다. 행사에는 최상인 동서식품 상무를 비롯해 양재호 한국기원 사무총장, 한종진 프로기사협회장, 임진영 방송사업본부장 등 내빈과 대회 참가 선수단이 참석했다”고 이날 전했다.

최상인 동서식품 상무는 “맥심커피배는 매년 연초에 가장 먼저 시작하는 국내대회로 알고 있다. 올해도 그랬듯이, 내년에도 맥심배를 기점으로 한국 프로기사들이 세계대회에서 좋은 성적 거두기를 기대하겠다”라고 선수들을 격려했다.

곧바로 이어진 본선 32강 대진 추첨에서 전기 우승자 이지현 9단은 나현 9단을, 전기 준우승자 신진서 9단은 한승주 9단을 만나게 됐다. 최정 9단은 원성진 9단, 김은지 9단은 강승민 9단과 16강행을 다툰다.

사진=한국기원 제공

이지현 9단은 “지난(26회) 대회 우승을 동력 삼아 올 한 해 더 성장했다고 생각한다. 매년 대회 후원해 주시는 동서식품에 감사드리며, 이번 대회에서도 좋은 대국 내용으로 화끈하게 대마를 잡으러 가는 바둑 보여드리겠다”라는 각오를 밝혔다.

신진서 9단은 “전기 준우승의 아쉬움을 털고 이번에는 꼭 좋은 성적 거두고 싶다. 하지만 입신들의 실력이 더 강해지고 있는 만큼 첫판부터 준비를 잘해서 최선을 다해 보겠다”라고 전했다.

맥심커피배 본선 32강은 내년 1월 5일부터 시작한다. 32강부터 4강까지는 단판 토너먼트, 결승은 3번기로 치러지며 모든 대국은 바둑TV에서 생중계된다.

동서식품이 후원하고 한국기원이 주최·주관하는 제27회 맥심커피배 입신최강전의 우승 상금은 7000만원, 준우승 상금은 3000만원이다. 제한시간은 시간누적(피셔) 방식으로 각자 10분에 추가시간 30초가 주어진다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

