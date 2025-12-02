‘27kg 감량’ 홍윤화, 레트로 웨딩 드레스 입고 결혼기념일 인증

코미디언 홍윤화가 레트로 콘셉트 웨딩 촬영 사진을 공개했다. 사진 = 홍윤화 SNS 계정

코미디언 홍윤화가 레트로 콘셉트 웨딩 촬영 사진을 공개했다.

홍윤화는 2일 자신의 SNS에 “7번째 결혼기념일 날 촬영한 레트로 결혼식ㅋㅋㅋ”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 홍윤화 SNS 계정

사진 = 홍윤화 SNS 계정

공개된 사진에는 홍윤화와 김민기 부부가 결혼기념일을 맞아 레트로 결혼식 촬영을 하는 모습이 담겼다. 홍윤화는 90년대 결혼식을 연상시키는 메이크업과 헤어 스타일, 웨딩드레스를 입고 등장해 시선을 끌었다. 이어 전통 혼례 컨셉으로 촬영한 사진도 공개됐다.

홍윤화는 촬영 후기에 대해 “사장님 엄청난 노력으로 드레스 입혀주셔서 감사해요!! 다이어트 성공하면 쪼끄만 거.. 애순이 드레스ㅋㅋ 입으러 또 갈게요!!!”라고 전했다.

한편, 홍윤화는 2018년 동료 코미디언 김민기와 결혼했다. 최근 27kg 감량에 성공해 화제를 모은 그는 남편과 함께 소규모 이자카야 콘셉트 음식점을 창업하며 사업가로서도 새로운 도전을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]