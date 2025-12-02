구단 최초…광주FC ‘구단의 미래’ 김윤호와 프로 계약 체결

사진=광주FC 제공

프로축구 광주FC가 구단 첫 준프로 선수 김윤호와 프로계약을 체결했다.

광주는 지난 2024년 7월, 구단 U18(금호고) 소속 2학년 김윤호와 구단 역사상 최초로 준프로 계약을 체결한 바 있으며, 구단은 김윤호가 보여준 잠재력과 성장세를 높이 평가해 이번 정식 프로 계약으로 연결했다.

2007년생 김윤호는 2024년 9월 22일 제주와의 홈경기에 선발 출장해 17세 4개월 9일의 나이로 구단 최연소 출전 기록을 세운 바 있으며, 이는 승강제가 도입된 이후 K리그1 최연소 출전 기록이기도 하다.

김윤호는 이후 U18 대표팀에도 발탁되는 등 촉망받는 유망주로서의 가치를 입증해왔으며, 현재까지 K리그 2경기에 출전해 프로 무대 적응을 차근차근 이어가고 있다.

190cm-80kg의 뛰어난 체격을 갖춘 김윤호는 장신 공격수다운 포스트 플레이뿐 아니라, 날카로운 키패스와 유연한 공간 침투 능력을 겸비한 전천후 공격수로 평가받고 있다.

광주는 김윤호의 정식 프로 계약 체결로 공격진의 옵션을 확장하고, 2선과의 연계 플레이 강화 등 다양한 전술적 활용을 기대하고 있다.

김윤호는 “정식으로 프로선수가 되어 매우 기쁘지만, 이제 시작이라고 생각한다”며 “팀의 성장과 개인의 성장을 위해 매일 최선을 다할 것이며, 여기에 만족하지 않고 항상 겸손한 자세로 팀에 보탬이 되는 선수가 되겠다”고 소감을 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

