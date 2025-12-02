'큐브 신인' 나우즈, 'Play NOWZ' 입단 테스트 도전

큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 NOWZ (나우즈)가 야구단 입단을 위한 테스트에 나선다.

나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 2일 오후 공식 SNS 채널을 통해 자체 콘텐츠 'Play NOWZ' 입단 테스트 스포일러 이미지를 공개했다. 공개된 이미지에는 야구복을 입고 입단 테스트에 나선 멤버들의 뒷모습이 담겨 본편을 향한 기대감을 높였다.

자체 콘텐츠 'Play NOWZ' 입단 테스트는 나우즈가 'Play NOWZ'의 구성원이 되기 위해 갖춰야 할 필수 자질을 시험하는 형식으로 진행된다. 각종 미션을 통과한 멤버만이 'Play NOWZ' 입단 자격과 징표를 획득하게 된다. 나우즈 특유의 유쾌한 예능감과 재치를 엿볼 수 있을 전망이다.

앞서 나우즈는 실제 야구팬인 작가가 그려낸 일러스트 포스터를 시작으로 야구 코치 게임 'Play NOWZ' 등으로 야구 세계관을 적극적으로 확장해 왔다. '야구에 진심'인 나우즈가 본격적으로 펼칠 'Play NOWZ'만의 입단 테스트에도 관심이 쏠린다.

나우즈는 지난달 세 번째 싱글 앨범 'Play Ball'을 발매, 타이틀곡 'HomeRUN'으로 활발한 활동을 펼치고 있다. 안정적인 가창력과 야구 경기를 옮겨놓은 듯한 포인트 안무를 바탕으로 한 고감도 퍼포먼스로 주목받고 있다. 정상을 향한 나우즈만의 끝없는 열정을 담아낸 이번 앨범은 국내외에서 호평받으며 '잘파 대표 루키'다운 성장세를 기록 중이다.

나우즈의 'Play NOWZ' 입단 테스트 영상은 오는 3일 오후 10시 나우즈 공식 채널을 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

