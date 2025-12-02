서울챔버뮤직소사이어티, IBK기업은행챔버홀서 일곱 번째 공연 ‘자연의 영감’ 개최

서울챔버뮤직소사이어티는 오는 16일 오후 7시 30분, 예술의전당 IBK기업은행챔버홀에서 서울챔버뮤직소사이어티 일곱 번째 공연 ‘자연의 영감’을 개최한다.

서울챔버뮤직소사이어티는 제7회 공연으로 자연에서 영감을 받은 음악을 소개한다.

아련함과 희미해지는 기억을 상징하는 우거진 오솔길, 체코 시인 구스타프 모라프스키의 시집 <사이프러스>에서 느껴지는 자연의 아름다움, 찰나의 아름다움과 부드럽고 예측할 수 없는 나비의 날개짓, 전쟁의 참상과 도시의 소음을 떠나 숲 근처 작은 오두막 집에서 평온과 건강을 되찾아 작곡한 피아노 오중주 등 도시의 일상 속에서 마치 깊은 숲 속의 맑은 공기를 마시 듯, 한 줄기 바람처럼 스며드는 울림을 전할 것이다.

이번 공연에는 시벨리우스 국제 콩쿠르 최초 북미 출신 우승자이며 현재 독일 칼스루에 국립음악원 바이올린 교수인 크리스텔 리, 피츠버그 심포니 오케스트라 악장인 바이올리니스트 데이빗 맥캐롤, 중국 텐진 줄리어드 교수인 비올리스트 이한나, 미국 카네기 멜론 음악원 교수인 첼리스트 박진영, 서울대학교 음악대학 교수인 피아니스트 김다솔이 함께 하며 풍성한 사운드를 선사한다.

연주 프로그램은 Leoš Janáček의 피아노를 위한 ‘수풀이 우거진 오솔길에서’, Antonín Dvořák의 ‘두 바이올린, 비올라, 그리고 첼로를 위한 사이프러스’, Kaija Saariaho의 첼로를 위한 ‘일곱 마리의 나비’, Edward Elgar의 ‘현 사중주와 피아노를 위한 오중주’로 구성되어 있다.

서울챔버뮤직소사이어티 음악감독 박진영은 “‘자연에서 느낄 수 있는 아름다움, 고요함, 그리고 평화를 담은 곡들로 꾸며진 프로그램이며, 서울챔버뮤직소사이어티는 최고의 실내악 무대를 자신하기에 이번 공연도 깊은 감동이 있을 것 같다”고 말했다.

서울챔버뮤직소사이어티 일곱 번째 공연 ‘자연의 영감’은 7세 이상 관람 가능하며, 티켓은 예술의전당과 NOL티켓을 통해 예매할 수 있다.

