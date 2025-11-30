가수 김장훈이 싸이와의 불화설을 언급했다.

29일 유튜브 채널 '하와수'에는 김장훈이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

영상에서 김장훈은 "싸이와 싸웠는데 이제 화해하고 잘 지내냐"는 박명수의 질문에 "화해했다"고 말했다.

그는 "아주 옛날에 내가 먼저 전화했다. 형이 다 모자란다고 그랬다"며 "네가 진짜 잘 되길 바라고 언젠가 소주 한잔하자고 했고 고맙다고 하더라"고 털어놨다.

다만 "자주 연락하거나 보지는 않는다"고 밝혔다.

김장훈은 "당시에는 서로 자기 입장만 생각하다 보니 그랬던 것 같다. (싸이가) 나한테 또 그럴 수 있겠다 싶었다"고 말했다.

앞서 김장훈과 싸이는 2009년 공연기획사를 설립해 합동 공연 '완타치'로 연매출 100억원을 달성하는 등 큰 성공을 거뒀다.

하지만 공연 연출 방식과 스태프 유출 문제 등으로 갈등이 불거지며 2012년 불화설과 함께 갈라섰다.

당시 김장훈은 싸이가 자신의 연출 기법을 따라했다며 소셜미디어(SNS)에 저격글을 남기기도 했다.

