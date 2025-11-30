“존재 자체만으로도 사랑” AOA 유나, 첫 아이 품에 안았다

그룹 AOA 출신 유나가 첫 아이를 품에 안으며 엄마가 됐다. 사진 = 유나 SNS 계정

그룹 AOA 출신 유나가 첫 아이를 품에 안으며 엄마가 됐다.

유나는 30일 자신의 SNS에 “세상에 태어난 걸 환영해 겨울아. 존재 자체만으로도 사랑인 아가야”라는 글과 함께 사진 한장을 게재했다.

공개된 사진 속에는 갓 태어난 아이의 발을 살며시 만지고 있는 유나의 손이 담겨 있으며, ‘2025. 11. 27’이라는 날짜가 적혀 지난 27일 출산했음을 알렸다.

앞서 유나는 지난 7월 “저희 부부에게 너무 감사하게도 예쁜 아가천사가 찾아왔어요”라며 임신 소식을 전한 바 있다. 유나는 지난해 2월 프로듀싱팀 ‘별들의 전쟁’ 멤버이자 팀 ‘갈락티카’ 대표 프로듀서 겸 작곡가 강정훈(활동명 프라이데이)과 결혼했다.

한편, 유나는 2021년 AOA 멤버로 데뷔했으며, 유닛 AOA 블랙과 AOA 크림에서도 활동했다. 이후 연기 활동을 병행하며 여러 드라마와 뮤지컬에도 출연했다.

