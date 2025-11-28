엑소 첸·백현·시우민, 홍콩 화재 기부 동참…“조속한 수습 기원”

그룹 엑소 멤버 첸, 백현, 시우민이 홍콩 화재 참사 기부에 동참했다.

첸, 백현, 시우민의 소속사 INB100은 28일 “첸백시(첸·백현·시우민)가 최근 홍콩에서 발생한 대형 화재 사고 피해 복구를 돕기 위해 대한적십자사를 통해 중국홍콩적십자회에 50만 홍콩달러(한화 약 9500만원 상당)를 기부했다”고 밝혔다.

소속사에 따르면 멤버들은 이번 홍콩 화재 소식에 깊은 안타까움을 표하며 피해 주민들에게 작은 힘이나마 보태고자 기부를 결심했다. 기부금은 화재로 인해 삶의 터전을 잃거나 피해를 본 이재민들을 위한 구호 물품 지원 및 피해 지역 재건 활동에 사용될 예정이다.

세 멤버는 소속사를 통해 "이번 사고로 안타깝게 희생되신 분들께 삼가 깊은 조의를 표하며, 갑작스러운 비보로 슬픔을 겪는 모든 분께 진심 어린 위로를 전한다"며 "위험 속에서 구조와 수습에 헌신하고 계신 모든 분들에게 깊은 존경을 표하며 사고 지역의 피해가 조속히 수습되고 하루빨리 평온한 일상을 회복할 수 있기를 간절히 기원한다"고 위로의 말을 전했다.

지난 26일 오후 홍콩 북부 타이포 구역에 있는 아파트 단지에 재난급의 대형 화재가 발생했다. 홍콩 소방 당국에 따르면 타이 포 지구 고층 아파트 단지 화재로 인한 사망자는 27일 오후 8시 시점으로 65명, 부상자는 70명이다. 200명에 달할 것으로 추정되는 실종자는 정식 발표되지 않았다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]