깊어지는 후반기, 순위싸움 재시동… 하림 PBA-LPBA 챔피언십, 29일 개막

김가영. 사진=PBA 제공

프로당구가 시즌 후반기로 치닫으며 순위 싸움이 치열해지고 있는 가운데, ‘하림 PBA-LPBA 챔피언십’이 당구 팬을 찾아간다.

프로당구협회(PBA)는 “29일부터 9일간 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 프로당구 2025~2026시즌 8차투어 하림 PBA-LPBA 챔피언십을 개최한다”고 28일 밝혔다.

이번 투어는 지난 11일 종료된 시즌 7차투어 국민의 행복쉼터 하이원리조트 PBA-LPBA 챔피언십이 종료된 지 18일 만에 열리는 대회다. 하이원리조트 챔피언십에서는 ‘스페인 전설’ 다니엘 산체스(웰컴저축은행)이 마민껌을 꺾고 PBA 통산 2회 우승을 달성했다. LPBA에선 이미래(하이원리조트)가 이우경(에스와이)을 풀세트 끝에 격파하고 4년 8개월 만에 우승 트로피를 들어올렸다.

이번 대회는 하림이 PBA에 합류한 이후 처음 타이틀스폰서로 진행하는 대회다. 29일 오전 11시 LPBA PPQ(1차예선) 라운드를 시작으로, 30일 오전 11시 LPBA PQ(2차예선)라운드와 오후4시25분 LPBA 64강전이 이어진다. 다음달 1일 오후 12시30분 대회 개막식에 이어 오후 1시 PBA 128강으로 본격적인 막을 올린다.

이후 12월 6일 오후 10시에는 LPBA 결승전이 펼쳐지며, 대회 마지막날인 7일 오후 8시30분에는 우승 상금 1억원이 달린 PBA 결승전으로 대회의 막을 내린다.

다비드 마르티네스. 사진=PBA 제공

PBA에선 절대 강자가 없는 그림이 이어지고 있는 가운데, 월드챔피언십을 향한 선수들의 경쟁이 이번 대회에선 더욱 치열해질 전망이다. 이번 시즌이 말미로 치닫고 있는 가운데, 마지막 대회인 월드챔피언십에는 상금랭킹 상위 32인만 출전할 수 있다.

지난 시즌 대상에 빛나는 강동궁(SK렌터카)이 현재 상금 32위로 턱걸이 중인 가운데 쩐득민(하림, 공동 32위) 신정주(하나카드, 공동 36위) 응우옌꾸옥응우옌(베트남·하나카드, 공동 36위) 최원준(에스와이, 공동 40위) 조건휘(SK렌터카, 공동 43위) 부라크 하샤시(튀르키예, 공동 43위) 하비에르 팔라손(스페인·휴온스, 공동 45위) 등이 월드챔피언십 티켓을 두고 치열한 각축전을 벌일 전망이다.

LPBA에선 김가영(하나카드)-스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈)의 ‘양강 체제’에 이어 김민아(NH농협카드) 이미래(하이원리조트)가 오랜만에 우승 트로피를 들어올리며 맹추격을 이어가고 있는 가운데, 어떤 선수가 하림 대회에서 높이 올라설지 이목이 집중되고 있다.

한편, 하림 PBA-LPBA 챔피언십 현장 관람 티켓은 온라인(NOL 인터파크) 예매 및 현장 구매로 가능하다. 자세한 사항은 PBA 공식 홈페이지를 통해 예매 방법 등을 확인할 수 있다.

스롱 피아비. 사진=PBA 제공

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

