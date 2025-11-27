비즈넵, ‘2025 배민파트너페스타’에서 사장님 맞춤형 세무 부스 운영

사진=비즈넵

종합 세무 관리 플랫폼 비즈넵을 운영하는 지엔터프라이즈(대표 이성봉)가 오는 12월 8일 서울 양재 aT센터에서 열리는 ‘2025 배민파트너페스타’에 참가한다고 27일 밝혔다.

‘2025 배민파트너페스타’는 외식업 종사자 및 예비 창업자들에게 다양하고 풍부한 실전 인사이트와 성장 전략을 소개하는 오프라인 행사다. 비즈넵은 이번 행사에 단독 부스를 마련하여 바쁜 사업 운영으로 세금 관리에 어려움을 겪는 사장님들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 세무 솔루션과 혜택을 선보일 예정이다.

비즈넵은 이번 행사 부스를 ‘세무 건강검진센터’로 운영한다. 부스를 방문하는 사업자는 누구나 무료로 ‘세무 건강검진(세무 진단)’ 서비스를 체험할 수 있다. 이 서비스는 사업장의 현재 세무 상태를 정밀하게 진단해 놓쳤던 세금 환급금을 찾아내고, 맞춤형 절세 전략까지 제안하는 종합 리포트를 제공한다.

현장에서는 비즈넵의 고도화된 세무 솔루션을 다양하게 체험할 수 있다. 사장님들은 서류 제출 없이 단 30초 만에 숨겨진 세금 환급금을 무료로 조회할 수 있으며 AI 기술로 수백 가지 공제·감면 항목을 정교하게 적용해 사업자 3명 중 1명꼴로 평균 960만 원 상당의 환급금을 찾아주는 '비즈넵 환급' 서비스를 직접 체험할 수 있다. 또한 별도로 마련된 상담존에서는 세무 전문가의 1:1 맞춤 상담도 제공된다.

참관객을 위한 다채로운 현장 이벤트와 경품도 마련했다. 세무 진단 체험을 완료한 모든 방문객에게는 ‘비즈넵 2026년 세무 캘린더’를 증정한다. 또한, 부스 방문객 누구나 참여할 수 있는 ‘룰렛 이벤트’를 진행하여 다양한 경품을 제공하고 행사장의 열기를 더할 예정이다.

지엔터프라이즈 이성봉 대표는 “한 해를 마무리하고 내년 사업을 준비하는 중요한 시기에, 사장님들이 가장 어려워하는 세무 고민을 덜어드리고자 이번 행사에 참가하게 되었다”며, “현장에서 제공되는 무료 세무 건강검진과 전문 상담을 통해 사장님들이 놓친 각종 세제 혜택을 되찾고 세무 위험은 사전에 예방하는 ‘건강한 사업 관리’의 기틀을 마련하시길 바란다”고 전했다.

한편, 비즈넵은 세금 환급 서비스 ‘비즈넵 환급’, 세무 기장 서비스 ‘비즈넵 케어’, 세무 특화 AI 어시스턴트 ‘비즈넵 세나’ 등 사업자의 세무 관리를 돕는 다양한 서비스를 운영하며 누구나 쉽고 효율적으로 이용할 수 있는 통합 세무 관리 플랫폼으로의 역할을 강화해 나가고 있다.

