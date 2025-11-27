CJ ENM 측, 홍콩 대형 화재에…“‘2025 마마’ 개최 여부 논의 중”

홍콩에서 열릴 예정이던 CJ ENM의 ‘2025 마마 어워즈’의 개최 여부를 두고 논의가 계속되고 있다.

27일 CJ ENM 측은 “‘마마 어워즈’ 개최를 두고 여러 방안을 논의 중”이라는 입장을 밝혔다. 26일 오후 홍콩 북부 타이포 구역에 있는 아파트 단지에 재난급의 대형 화재가 발생했다. 현재 수십 명의 사상자가 나왔고, 실종자만 200명이 넘는다.

이 가운데 오는 28~29일 홍콩 카이탁 스타디움 개최를 코앞에 둔 ‘마마 어워즈’ 측도 난감한 상황에 놓였다. 공연장은 화재가 발생한 지역과는 약 20㎞ 떨어져 있는 장소다.

글로벌 대표 K-팝 시상식으로 자리매김한 ‘마마 어워즈’를 위해 수많은 K-팝 아티스트와 관계자 등이 이미 출국한 상황이다. 그러나 화재가 현지 최고 등급인 5급으로 상향 조정되는 등 사태가 심각해지자 대형 음악 축제 개최를 두고 고심하는 것으로 보인다.

당장 개최를 하루 앞둔 상황이기에 취소 결정 또한 쉽지 은 상황이다. 시상자로 예정된 홍콩 출신 주윤발, 양자경 측의 참석 여부도 불투명하다. 무대 연출과 가사 등에 불(火)과 관련된 연출 방향 역시 수정이 불가피할 것으로 보인다.

