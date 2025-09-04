컴투스홀딩스 ‘아레스’, 차별화된 액션 담은 시네마틱 영상 공개

시네마틱 영상을 공개한 액션 MMORPG ‘아레스 : 선택받은 자’. 컴투스홀딩스 제공

컴투스홀딩스는 액션 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아레스 : 선택받은 자’의 시네마틱 영상을 공개했다고 4일 밝혔다.

아레스는 가까운 미래 태양계를 무대로 인류가 외계 세력에 맞서 싸우는 독창적인 세계관을 담은 액션 MMORPG로, 오는 11일 대만, 홍콩, 마카오 시장에 출시한다.

이날 선보인 약 1분 30초 가량의 영상에는 근미래를 배경으로 하는 아레스 만의 차별화된 액션이 담겨 팬들의 기대를 모았다. 슈트 체인지와 화려한 스킬 연계를 통한 전략적인 PvP 전투는 물론 그룹 간 전투, 보스 레이드 등을 영상 속에서 확인할 수 있다.

한편 아레스는 2023년 국내에 선보였으며, 실시간 슈트 교체 시스템과 콘솔 게임에 가까운 그래픽 연출로 호평을 받았다. 이달 대만, 홍콩, 마카오를 시작으로 내년에는 출시 지역을 더욱 넓힌다. 대만 지역 출시 버전에서는 성장 체감을 대폭 개선하고, 현지 유저들과의 적극적인 소통을 이어나간다는 계획이다.

