진종오 의원, 안양·경기아트센터 현장시찰…공연장 화재 안전실태 점검

4일 진종오 국민의힘 의원은 안양아트센터와 경기아트센터를 방문해 공연장의 화재 안전 실태를 점검하며 방화막 설치 필요성을 강조했다. 진종오 의원실 제공

최근 공연장 화재가 잇따라 발생하면서 화재 안전에 대한 경계심도 커지고 있다.

4일 진종오 국민의힘 의원은 안양아트센터와 경기아트센터를 방문해 공연장의 화재 안전 실태를 점검하며 방화막 설치 필요성을 강조했다.

전날 진 의원은 안양아트센터 방화막 설치 현장을 시찰하고 경기아트센터에 설치된 방화막을 직접 살펴본 뒤 공연 관계자들과 간담회를 갖고 방화막 설치 필요성과 현장의 애로사항을 청취했다.

현행 공연법은 1000석 이상 공연장에만 방화막 설치를 의무화하고 있으나, 전체 공연장의 90%가 이용하는 1000석 미만 공연장은 설치 대상에서 제외돼 있다.

진 의원은 “최근 5년간 공연장 화재 사고가 64건 발생했고, 2023년 서울 공연장 화재에서는 관객이 사망하는 안타까운 사고도 있었다”며 “특히 대피통로가 협소한 중소규모 공연장은 더 큰 피해가 우려된다”고 지적했다.

이어 “공연장의 무대는 관객에게 감동을 주는 공간이지만, 안전이 담보되지 않으면 언제든 위험한 공간이 될 수 있다”며 “현장의 목소리를 입법에 반영해 안전한 공연 문화를 만들겠다”고 말했다.

이주희 기자 jh224@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]