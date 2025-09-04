이준영, 5년 만에 가수 복귀···22일 ‘라스트 댄스’ 발매

배우 이준영. 뉴시스

배우 이준영이 가수로 가요계에 귀환한다.

소속사 빌리언스는 4일 공식 SNS를 통해 이준영의 첫 번째 미니 앨범 라스트 댄스(LAST DANCE) 스케줄러를 공개하고 컴백 소식을 알렸다. 미니 앨범은 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

스케줄러에 따르면 5일 라스트 댄스 트랙리스트가 공개되면서 본격 컴백 시동을 건다. 이어 8일 정오부터 온라인 음반 사이트에서 피지컬 앨범 예약 판매가 시작된다. 이준영의 비주얼이 담긴 콘셉트 포토가 네 가지 버전으로 다채롭게 공개되며, 두 가지 버전의 무빙 포스터가 신보 무드를 생동감 있게 전달할 예정이다.

타이틀곡 뮤직비디오 티저 또한 두 가지 버전으로 공개된다. 앨범 발매 5일 전인 17일에는 라스트 댄스의 수록곡 전곡을 미리 들어볼 수 있는 하이라이트 메들리가 공개돼 오랜 시간 이준영의 새 음악을 기다려온 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올릴 전망이다.

이준영이 가수로 새 앨범을 발매하는 것은 2020년 발매한 디지털 싱글 에이맨(AMEN) 이후 약 5년 만이다.

올해 이준영은 2월 멜로무비(넷플릭스), 3월 폭싹 속았수다, 4월 약한영웅 클래스2, 24시 헬스클럽(KBS2)까지 다양한 작품을 통해 시청자들과 만났다. 깊어진 연기와 쉴 틈 없는 열일로 행보를 걷고 있는 만큼, 뮤지션 귀환 소식에 더욱 기대가 높아진다.

