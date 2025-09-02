‘블랙 벌처스’, 26∼28일 2차 스팀 플레이 테스트 진행

'블랙 벌처스: 프레이 오브 그리드' 2차 스팀 플레이 테스트 진행 예고. 위메이드 제공

위메이드가 신작 PC FPS 게임 ‘블랙 벌처스: 프레이 오브 그리드’ 글로벌 테스트를 통해 게임성을 검증한다.

위메이드는 블랙 벌처스가 오는 26일부터 28일까지 2차 스팀 플레이 테스트를 실시한다고 2일 밝혔다.

이번 플레이 테스트는 아시아와 북·남미 이용자를 대상으로 진행한다. 국내 일반 이용자에게도 최초로 공개된다. 테스트 참여 신청은 블랙 벌처스 스팀 스토어 페이지에서 바로 가능하다.

블랙 벌처스 개발진은 지난 7월 처음 진행한 글로벌 플레이 테스트 피드백을 바탕으로 게임 내 주요 콘텐츠를 대대적으로 개선했다. 개발진은 이번 테스트를 통해 전투 시스템 및 밸런스, UI/UX 등 핵심 개선 요소에 대해 게임성을 검증한다.

블랙 벌처스는 위메이드가 선보이는 첫 번째 FPS 게임으로, 현대전의 장기화로 전투의 목적이 흐릿해진 특수부대원들이 지휘 체계를 벗어나 개인의 생존과 부를 위해 치열한 전투를 벌이는 이야기를 담았다.

▲언리얼 엔진 5로 만든 극사실적 비주얼 ▲사망 시 제한된 횟수의 리스폰으로 전략적 전투를 유도하는 라이프 티켓 시스템 ▲팀 단위로 전리품을 획득하는 파밍 시스템 ▲3개 진영의 대립 구도에서 생기는 독창적인 심리전 ▲현실 기반의 화기와 커스터마이징 시스템 등 극적인 전개와 몰입감 넘치는 콘텐츠가 특징이다.

