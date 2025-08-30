손꼽아 기다린 LAFC 홈 데뷔전… 샌디에이고전 앞둔 손흥민 “입단 후 한 달, 1년처럼 느껴졌다”

손흥민이 공식 기자회견에 임하고 있다. 사진=LAFC 제공

‘LA의 왕’ 손흥민이 드디어 홈구장에서 팬들을 마주한다.

손흥민(LAFC)은 30일 미국 캘리포니아주 LA의 구단 훈련장에서 열린 공식 기자회견에 참석해 자신의 홈 데뷔전을 앞둔 소감을 전했다. 그는 오는 1일 오전 11시45분에 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 샌디에이고FC와 2025 미국 메이저리그 사커(MLS) 맞대결에 출전할 예정이다.

손흥민은 “믿을 수 없을 만큼 멋진 (입단 이후) 3주였다. 한 달이 1년처럼 느껴졌다. 팬들로 가득 찬 경기장에서 뛸 순간만을 기다리고 있다”며 홈 데뷔전에 대한 설렘을 전했다. 이어 “힘든 원정으로 3경기를 시작했는데, MLS에 적응하기에는 완벽한 시간이었다”고 지난 시간을 돌아보기도 했다.

지난 7일 10년간 몸 담았던 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)를 떠나 LAFC로 깜짝 이적을 알린 손흥민은 어느새 리그 3경기를 소화했다. 10일 시카고 파이어와 경기에서 MLS 데뷔전을 치렀고, 이어 17일 뉴잉글랜드 레볼루션전, 24일 FC댈러스전을 소화했다. 2번째 경기에서 선발 데뷔전을 치러 첫 도움을 기록했고, 댈러스전에서는 환상적인 오른발 프리킥으로 MLS 첫 골까지 장식하며 컨디션을 바짝 끌어올렸다.

손흥민이 지난 24일 FC 댈러스전에서 미국 MLS 데뷔골을 터뜨린 후, 동료들과 함께 기뻐하고 있다. 사진=AP/뉴시스

손흥민의 활약 속에 LAFC는 MLS 서부 콘퍼런스 5위(승점 41)에 올라 있다. 다음 상대인 샌디에이고는 서부 콘퍼런스 1위를 달리는 강호다.

손흥민은 “이곳에 온 이유는 구단에 우승컵을 가져오기 위해서다. 석 달 전 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 트로피를 들던 순간의 감정을 이어가고 싶다”며 높은 곳을 향한 열망도 숨기지 않았다.

또한 그는 MLS에서의 새 도전에 대해 “(리오넬) 메시(인터 마이애미)를 비롯한 세계적인 선수들이 합류하면서 리그가 커지고 있다. 내 이름은 그들과 비교해 작을지 모르지만, 리그에 대한 관심과 집중을 더 끌어내는 힘을 보태고 싶다”는 메시지도 덧붙였다.

지난 28일 LA의 다저스타디움에서 펼친 생애 첫 시구도 화제다. 손흥민은 “미국에서는 축구가 가장 큰 스포츠가 아니라 사람들이 저를 잘 모를 거라 생각했는데, 예상보다 더 놀라웠다”면서도 “나는 축구를 하기에 여기 왔다. 홈 경기에 가면 팬들이 정말 멋질 것이며, 경기장도 꽉 찰 것”이라고 미소 지었다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

