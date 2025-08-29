블랙핑크 로제, 유튜브 수익 1위 K팝 아티스트 등극…연 수익 110억 기록

블랙핑크의 로제가 K팝 아티스트 중 유튜브 최고 수익자로 이름을 올렸다. 사진 = 더블랙레이블

포브스 코리아는 27일 ‘K팝 팬덤, 유튜브까지 점령하다’라는 제목의 기사를 통해 2025 셀럽 유튜버 순위를 발표했다. 이에 따르면 로제는 2025년 셀럽 유튜버 1위에 올라 화제를 모았다.

로제는 현재 구독자 수 1810만명을 보유한 유튜브 채널에 86개의 영상을 통해 누적 조회 수 36억건을 기록했으며, 연간 소득은 약 110억6000만 원으로 추정된다.

로제는 블랙핑크 멤버로도 글로벌한 인기를 끌었지만, 지난해 발표한 브루노 마스와의 협업 곡 ‘아파트(APT.)’로 전 세계적인 신드롬을 일으켰다.

’아파트’는 공개 직후 유튜브에서 2024년 발매된 K-POP 노래 중 최단 시간 1억 조회 수를 달성했고, 글로벌 스포티파이와 미국 스포티파이 1위를 기록하며 뜨거운 관심을 모았다. 특히 빌보드 메인싱글 차트인 핫100에서 8위로 데뷔, 3위까지 상승세를 보이며 K-POP 여성 가수 최초이자 최고 순위를 기록했다.

한편 로제가 속한 블랙핑크는 오는 11월 새 앨범 발매를 목표로 준비 중이며, 현재 총 16개 도시에서 월드투어 ‘데드라인(DEADLINE)’을 진행하고 있다.

