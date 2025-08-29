웬디, 몽환적인 분위기 물씬…‘세룰리안 버지’ 콘셉트 첫 공개

가수 웬디가 몽환적이고 신비로운 매력으로 컴백 예열에 나섰다. 사진 = 어센드

가수 웬디가 몽환적이고 신비로운 매력으로 컴백 예열에 나섰다.

소속사 어센드는 28일과 29일 웬디의 공식 SNS에 세 번째 미니앨범 ‘세룰리안 버지(Cerulean Verge)’의 첫 번째 콘셉트 필름과 사진을 게재했다.

웬디는 콘셉트 필름과 사진에서 동화 속에 있는 듯한 모습으로 눈길을 끌었다. 은은하게 빛나는 검은 머리카락은 물론, 몽환적인 눈빛과 매혹적인 오러가 아름답게 조화를 이뤄 보는 이들의 마음을 단번에 매료시켰다.

웬디는 오는 9월 10일 ‘세룰리안 버지’를 공개한다. 지난해 3월 발매한 미니 2집 ‘Wish You Hell’ 이후 약 1년 6개월 만이며, 어센드와의 전속계약 체결 후 선보이는 신보라는 점에서 팬들의 기대감을 높이고 있다.

특히 웬디는 ‘세룰리안 버지’를 통해 타이틀곡 ‘Sunkiss(썬키스)’ 이 외에 ‘Fireproof’, ‘EXISTENTIAL CRISIS’, ‘Hate²’, ‘Chapter You’, ‘Believe’ 등 다채로운 6곡을 선보일 예정. 지난 25일에는 ‘Believe’ 영상을 깜짝 선공개해 화제를 모으기도 했다.

또한 웬디는 9월 20일과 21일 서울 중구의 장충체육관에서 ‘2025 웬디 첫 번째 월드 투어 ‘위얼라이브’ 인 서울’을 개최하며 첫 솔로 월드 투어의 서막을 연다. 서울 공연을 포함해 타이베이, 홍콩, 도쿄, 샌프란시스코, 패서디나, 슈거랜드, 시카고, 브루클린, 워싱턴디시, 애틀랜타, 방콕, 쿠알라룸푸르, 마카오, 마닐라 등 총 15개 도시, 17회 공연으로 진행된다.

한편, 웬디는 9월 1일부터 4일까지 ‘세룰리안 버지’의 콘셉트 영상과 사진을 공개하며, 9월 5일 하이라이트 메들리, 9월 8일 뮤직비디오 필름, 9월 9일 뮤직비디오 티저를 오픈한다. 그리고 9월 10일 ‘세룰리안 버지’를 발매한다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

