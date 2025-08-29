피에이티(PAT), ‘A Moment In Time’ 테마 25FW 캠페인 공개

사진=피에이티(PAT)

㈜독립문(대표 김형건)이 전개하는 캐주얼 브랜드 피에이티(PAT)가 배우 이시영·고욱과 함께한 25FW 시즌 캠페인 화보를 공개했다고 29일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 시즌은 ‘A Moment In Time – 나의 진정한 평안함을 찾아가는 시간’을 테마로 자연과 건축적 구조물이 조화를 이루는 배경 속에서 고급스럽고 차분한 무드를 담아냈다.

공개된 화보 속 이시영과 고욱은 절제된 분위기와 여유로운 태도로 다양한 가을 스타일을 선보이며 피에이티가 추구하는 ‘편안함을 넘어선 평안함’의 가치를 시각적으로 구현했다. 브랜드 고유의 감도 높은 노하우를 바탕으로 세대에 구애받지 않는 에이지리스 스타일을 제안하는 것이 특징이다.

이번 25FW 컬렉션은 78년간 이어온 기술력과 노하우를 기반으로 오랜 시간 편안하게 즐길 수 있는 아이템에 집중했다. 포멀(Formal) 라인은 간결한 디자인과 세련된 감각으로 일상 속 편안함에 품격을 더한 스타일로 선보이고 액티브(Active) 라인은 기능성을 강화해 기후 변화와 활동적인 라이프스타일에 최적화된 라이프웨어로 구성됐다.

또한 이번 시즌 주목할 만한 아이템으로는 울 100% 소재로 포근한 착용감을 주는 에센셜한 제품의 헤리티지 스웨터, 체형에 최적화된 핏으로 편안함과 실용성을 극대화한 독립문 바지와 독립문 데님, 세련된 퀼팅 디자인과 충전재를 부위별로 달리 적용해 경량감과 보온성까지 동시에 잡은 하이브리드 다운, 스웨터 안감에 융 원단을 기모 처리해 따뜻함과 부드러움을 더한 융본딩 스웨터가 있다.

피에이티 관계자는 “25FW 컬렉션은 단순한 편안함을 넘어, 시간이 만들어낸 진정한 평안함을 전달하는 데 중점을 두었다”며 “실용성과 감성을 동시에 담은 아이템으로 다가올 새로운 계절에 고객들의 다양한 라이프스타일에 깊이 공감할 수 있을 것”이라고 전했다.

한편, 이번 25FW 시즌 캠페인 화보 속 모든 제품은 피에이티 공식 온라인몰 DLM몰과 전국 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.

