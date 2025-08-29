도약 나선 걸셋, 새 싱글 ‘Commas’ 발표

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 글로벌 걸그룹 걸셋(GIRLSET)이 자유로운 에너지를 담은 새 싱글을 발표했다.

GIRLSET은 오늘(29일) 새 싱글 'Commas'(커마스)와 동명의 타이틀곡을 정식 발매했다. 신곡은 여름의 뜨거운 열기마저 쿨하게 날려버릴 것 같은 무드가 두드러지는 곡으로 자신감 넘치는 가사, 멤버들의 힘찬 보컬이 조화를 이뤄 전 세계 음악팬들을 들썩이게 한다.

타이틀곡 'Commas'는 아리아나 그란데(Ariana Grande), 저스틴 비버(Justin Bieber), 더 위켄드(The Weeknd)와 작업한 토미 브라운(Tommy "TBHits" Brown)과 정국 'Seven (feat. Latto)', 로제 'APT.'등 K팝 아티스트들의 글로벌 히트곡은 물론 리조(Lizzo), 도자 캣(Doja Cat) 등 팝스타들의 곡을 만든 테론 토마스(Theron Thomas)가 작업에 참여해 GIRLSET의 매력을 끌어올렸다.

정식 발매에 앞서 28일 오전에는 공식 SNS 채널에 자신감 넘치는 눈빛이 인상적인 새 포토를 공개했고, 오후에는 신곡 'Commas' 뮤직비디오 티저를 오픈했다. 켄달, 카밀라, 사바나, 렉시는 차례로 등장해 밝은 미소로 시청자를 이끄는가 하면 화려한 드레스를 준비하며 GIRLSET과의 즐거운 파티로 모두를 초대했다.

싱글 발매를 기념해 29일 오전 11시 30분에는 공식 SNS 채널에서 라이브를 진행한다. 로스앤젤레스에서 오프라인으로 진행하는 해당 이벤트는 현지시간 기준 0시 싱글 정식 발매 전 팬들과 함께하며, 온라인 생중계 동시 진행으로 더 많은 팬들을 만난다. GIRLSET은 카운트다운 라이브를 통해 각 지역 0시 발매되는 새 싱글 'Commas'를 향한 설렘을 나누고 팬들과 뜻깊은 컴백 추억을 쌓을 예정이다.

"We’re setting who we are"라는 당찬 선언과 함께 돌아온 GIRLSET은 어떠한 제약도 없이 무궁무진한 미래와 의미를 스스로 정의해 가겠다는 메시지를 전한다. 무한한 가능성을 펼치며 맹활약할 GIRLSET이 새 싱글 'Commas'와 함께 화려한 날개를 펼친다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]