“결과는 감동, 서사는 리얼”…‘슈팅스타2’, K3에 도전한다 [SW현장]

슈팅스타2가 28일 서울 구로구 더 링크서울에서 제작발표회를 열었다.

“진정성은 그대로 재미는 더 커졌다.”

슈팅스타2는 은퇴한 축구 선수들이 모여 펼치는 투혼과 승부의 세계를 담는 예능이다. 28일 오전 서울 구로구 더 링크서울에서 쿠팡플레이 슈팅스타2 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 조효진 PD와 최용수 감독, 설기현 수석 코치, 선수로 합류하는 구자철·이근호가 참석해 이야기를 나눴다.

FC슈팅스타는 지난 시즌 전북현대모터스 B팀과의 마지막 경기에서 패배해 리그 2위로 마침표를 찍었다. K4리그에서는 해볼 만한 싸움이었다면, K3와 맞붙는 이번 시즌의 결과는 어떨지가 관전 포인트다. 선수와 감독 모두 상대의 강력한 경기력을 강조한 만큼 쉽지 않은 경기가 예상된다.

축구선수 에브라

프로 선수 출신의 구성원으로 리얼한 열정을, 감독·코치의 티키타카와 라커룸 토크를 통해 예정감을 더했다. 더 강력해진 경쟁팀 수준에 맞춰 선수 라인업도 업그레이드됐다. 2012년 런던 올림픽 국가대표 구자철, AFC 챔피언스리그 MVP 경력의 이근호를 비롯해 왼발의 지배자 염기훈이 주장직을 맡았다. 여기에 단장 박지성의 절친 프리미어리그 출신 특급 용병 파트리스 에브라까지 합류한다.

슈팅스타2가 28일 서울 구로구 더 링크서울에서 제작발표회를 열었다. 질문에 답하고 있는 최용수 감독.

가장 달라진 건 상대다. 최용수 감독도 혀를 내두를 만큼 K4와 K3를 실력 차는 컸다. 최 감독은 “선수 보강은 만족스럽지만 상대는 확실히 강력했다. 경기 운영 능력을 비롯해 현대 축구에서 필요로하는 요소가 K1에 근접한 수준이었다”고 평가하며 “FC슈팅스타는 선수 구성에 변화가 있다 보니 체력, 운영 등 처음엔 손발이 맞지 않았다. 소통의 시간이 많이 필요했다”고 돌아봤다. 이어 조 PD는 “강력한 상대와 맞서는 슈팅스타 선수들은 나이도 한 살을 더 먹었다. 처음엔 고생했지만, 선수들의 성장을 재밌게 봐주셨으면 좋겠다”고 바랐다.

축구선수 구자철이 28일 서울 구로구 더 링크서울에서 열린 제작발표회에 참석했다.

선수로 합류한 구자철은 지난해 12월 선수 생활을 마친 따끈따끈한 은퇴 선수다. 그는 “은퇴하기 전 부상이 많아 경기를 못 뛰었는데, 좋은 선수들과 아쉬움을 달랠 수 있어 감사하다”고 합류 소감을 전했다. 그러나 예상치 못한 체중 이슈가 발목을 붙잡았다. 최용수 감독은 “첫 훈련 때 뒤뚱뒤뚱 뛰더라”고 일침을 가해 웃음을 자아냈다. 은퇴 당시에 80㎏ 중반에 달했던 몸무게는, 촬영 직전 93㎏까지 올랐다. 구자철은 “너무 빨리 지치고 상대를 못 쫓아가겠더라. 촬영이 끝날 때는 86㎏까지 감량했다”고 노력을 전했다.

슈팅스타2가 28일 서울 구로구 더 링크서울에서 제작발표회를 열었다. 이날 함께 진행된 선수 입단식에서 기념 사진을 촬영하고 있는 최용수 감독, 이근호, 설기현 수석코치(왼쪽부터). 쿠팡플레이 제공

이근호는 현재 골때녀의 감독, 쿠팡플레이 해설진 등 다방면에서 활약하고 있다. 다시 선수로 뛰며 선수들의 마음을 십분 이해하고 있다는 이근호는 “시즌1을 보며 나도 활약할 수 있지 않을까 생각했는데, 뛰어보니 오산이더라. 준비한 만큼 결과가 나온다는 걸 뼈저리게 깨닫고 반성했다”고 말했다.

조효진 PD가 28일 서울 구로구 더 링크서울에서 열린 제작발표회에 참석했다.

축구 예능의 경쟁도 치열해졌지만 슈팅스타2의 소구 포인트는 확실하다. 조효진 PD는 “은퇴한 선수들이 프로를 상대로 경기한다. 선수 중 연령대가 가장 높지 않을까 싶다”며 “국가대표 경험을 가진 선수들의 자존심이 있기에 더 감동적인 결과와 진하고 리얼한 서사가 있을 것”이라고 슈팅스타2만의 강점을 꼽았다.

