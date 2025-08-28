미야오, '케이콘 LA' 빛냈다…‘핸즈업’→‘아브라카다브라’ 커버 무대로 글로벌 호응

걸그룹 MEOVV가 글로벌 무대에서 놀라운 존재감을 빛냈다.

지난 27일 Mnet에서 방송된 'KCON LA 2025'에 그룹 MEOVV(미야오, 수인·가원·안나·나린·엘라)가 출연, 탈신인급 퍼포먼스로 뜨거운 반응을 이끌었다.

'KCON LA 2025'는 지난 8월 1일부터 3일(현지 시간) 미국 로스앤젤레스에서 개최되었으며, 대한민국을 대표하는 K팝 아티스트들이 출격해 화제를 모았다. K팝과 K컬처를 사랑하는 글로벌 팬덤이 운집해 폭발적인 에너지를 머금은 축제의 장이 열렸다.

MEOVV는 첫 번째 EP 'MY EYES OPEN VVIDE'의 더블 타이틀곡 'HANDS UP'(핸즈업)과 'DROP TOP'(드랍탑) 무대를 소화, 시원시원한 라이브 실력과 빈틈없는 퍼포먼스로 환호를 유발했다. 뿐만 아니라, 현지 팬들과도 원활히 소통하며 분위기를 최고조로 끌어 올렸다.

K팝을 빛낸 수많은 아티스트의 명곡을 커버하는 무대에서 MEOVV는 브라운아이드걸스의 메가 히트곡 'Abracadabra'(아브라카다브라)를 자신들만의 색깔로 재현하며 색다른 면모를 보여줬다. 이제껏 보여준 적 없는 MEOVV의 치명적 매력, 더욱 확장된 퍼포먼스 소화력에 글로벌 팬들의 찬사가 이어졌다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

