베이비몬스터, ‘핫 소스’로 무더위 날린다

베이비몬스터가 신곡 ‘HOT SAUCE’ 비주얼 포스터를 추가 공개했다.

YG엔터테인먼트는 25일 공식 블로그에 'B.A.B.Y.M.O.N about to blow your mind'를 게재했다. 비비드한 원색의 배경 위로 멤버들의 개성 넘치는 아우라와 독보적인 비주얼이 강렬한 임팩트를 남기는 이미지다.

베이비몬스터는 생동감 넘치는 표정과 자신감 있는 제스처로 이들만의 당당하고 발랄한 에너지를 발산했다. 여기에 80년대 힙합 패션을 현대적으로 풀어낸 스타일링이 어우러져 자유분방한 매력을 극대화했다.

그래픽 전반에는 올드스쿨 힙합에서 영감을 받은 레트로한 무드가 녹아들어 이번 신곡의 분위기를 예고한 바 있다. 베이비몬스터가 새롭게 완성할 80년대 힙합은 어떠한 감성을 품고 있을지 궁금증을 높인다.

오는 7월 1일 오후 6시 발매되는 베이비몬스터의 선공개 싱글 'HOT SAUCE'는 1980년대 중후반 스타일의 힙합곡이다. 이들만의 청량함이 깃든 '서머송'이 예고된 가운데 새로운 비주얼과 음악 세계가 올여름 무더위를 시원하게 날리겠다는 각오다.

한편 베이비몬스터는 총 20개 도시·32회차에 걸친 데뷔 첫 월드투어 '2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR <HELLO MONSTERS>'를 순항 중이다. 또한 이들은 'HOT SAUCE' 선공개를 시작으로 9월 두 번째 싱글, 10월 미니 앨범 발매 등 하반기 열일 행보를 이어간다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

