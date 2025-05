“체조 입성”…데이식스, 오늘(9일) ‘포에버 영’ 피날레 연다

밴드 DAY6(데이식스)가 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 월드투어 대미를 장식한다.

DAY6는 5월 9일~11일, 16일~18일 엿새간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 'DAY6 3RD WORLD TOUR <FOREVER YOUNG> FINALE in SEOUL'(세 번째 월드투어 <포에버 영> 피날레 인 서울)을 개최한다.

이번 콘서트는 2024년 9월 인천 인스파이어 아레나를 시작으로 전 세계 23개 지역 45회 규모로 전개된 세 번째 월드투어 '<FOREVER YOUNG>' 피날레 공연이자 K팝 아티스트에게 상징성을 갖는 KSPO DOME 단독 입성 공연으로써 의미를 더한다. 앞서 티켓 오픈으로 전회차 전석 매진을 기록하며 막강한 티켓 파워를 재입증했다.

총 6회 공연은 무대를 중심으로 360도 풀 개방되어 풍성한 음악적 공간감을 선사할 것으로 기대를 모은다. '믿고 듣는 데이식스' 명성에 걸맞은 다채로운 세트리스트와 오감을 만족시키는 짜릿한 밴드 퍼포먼스 그리고 5월 7일 발매한 새 디지털 싱글 'Maybe Tomorrow'(메이비 투모로우)와 '끝났지' 무대를 첫 선보이고 관객들의 만족도를 채울 예정이다.

DAY6는 2015년 11월 예스24 무브홀부터 2025년 5월 KSPO DOME까지 차근차근 공연 규모를 넓히며 상승세를 거듭하고 있다. 여백기를 마치고 완전체로 돌아왔던 지난해 4월 잠실실내체육관에서 개최한 'DAY6 CONCERT <Welcome to the Show>'(웰컴 투 더 쇼)로 약 3만 4000여 석, 9월 월드투어 '<FOREVER YOUNG>' 일환 인스파이어 아레나 공연으로 약 4만여 석, 12월 고척스카이돔에서 'K팝 밴드 사상 최초' 입성한 '2024 DAY6 Special Concert 'The Present''(스페셜 콘서트 '더 프레젠트')로 약 3만 8000여 석을 솔드아웃시키며 탄탄한 관객 동원력을 증명했다.

섬세한 감성과 진정성이 녹아든 디스코그래피로 오랜 시간 음악팬들의 너른 사랑을 받고 있는 이들은 신곡 'Maybe Tomorrow'로도 열띤 호응을 얻고 있다. 동명 타이틀곡과 수록곡 '끝났지'는 공개 직후 멜론, 벅스 등 국내 주요 음원 사이트 실시간 차트 최상위권에 올랐고 'Maybe Tomorrow'는 7일 자 벅스의 일간 차트 1위로 진입하는 등 인기몰이 중이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]