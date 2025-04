지케이(GK), 컬래버 싱글 'WYARN?' 발매…글로벌 팬심 저격한 韓·中 아티스트

아티스트 지케이(GK)가 진심을 고스란히 담은 곡으로 글로벌 팬들과 만났다.

지케이는 지난 10일 글로벌 온라인 음원 플랫폼을 통해 디지털 싱글 'WYARN?'을 발매했다.

'WYARN?'은 지케이와 중국 출신 아티스트 스텝.재드(step.jad)의 컬래버레이션 음원이다. 곡명은 ‘Where You at Right Now’의 줄임말로, '네가 어디에 있든 나는 널 사랑할게'라는 간결한 메시지의 러브 발라드로 시작해 국경과 문화를 초월한 보편적인 사랑, 화합의 메시지를 담아냈다.

특히 이번 곡은 한국과 중국 양국의 차세대 아티스트들이 함께 만든 음악인만큼, 한국어와 중국어, 영어를 유려하게 넘나드는 다국어 구성과 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는 중독성 강한 멜로디가 특징이다.

또한 지케이와 스텝.재드뿐만 아니라 Vinz-T, SINGKI 등 실력파 프로듀서들이 곡의 작업에 참여해 완성도를 높였다. 믹싱 및 마스터링에는 제이제이뮤직그룹의 Dawson, 마스터링에는 821 Sound Mastering의 권남우가 참여해 곡이 가진 감성을 극대화했다.

'WYARN?'을 향한 취재 열기도 뜨거웠다. 이번 싱글은 중국의 쓰촨방송(SCBS)을 비롯한 현지 주요 매체에서 취재를 받으며 프로젝트의 공신력을 더하기도 했다. 지케이가 이번 음원을 통해 전하는 깊은 울림과 희망의 메시지에 관심이 모아지고 있다.

지케이와 스텝.재드의 글로벌 디지털 싱글 'WYARN?'은 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]