휘브, 4월 컴백…‘러시 오브 조이’ 이후 7개월 만

그룹 휘브(WHIB)가 4월 컴백 대전에 합류한다.

씨제스 스튜디오에 따르면 휘브(제이더, 하승, 진범, 유건, 이정, 재하, 인홍, 원준)는 오는 4월 새 앨범을 발매, 2025년 활동에 본격적인 포문을 연다.

지난해 9월 발매된 세 번째 싱글 앨범 ‘Rush of Joy(러시 오브 조이)’ 이후 약 7개월 만에 컴백이다. 휘브는 앞서 ‘WHIB 1ST ASIA FAN MEET UP - ETERNAL YOUTH : KICK IT’(휘브 퍼스트 아시아 팬밋업 – 이터널 유스 : 킥 잇)과 [Rush of Joy] 일본 프로모션 등을 통해 글로벌 활동의 문을 열었다. 지난해 진행된 '제 9회 아시아 아티스트 어워즈'(The 9th Asia Artist Awards)에서 ‘AAA 포커스상’을 수상, 데뷔 후 첫 수상의 기쁨을 누리기도 했다.

매 앨범 각기 다른 콘셉트와 키 컬러로 다채로운 매력을 선사했던 휘브다. 카리스마의 블랙&화이트, 청량의 블루, 시크&펑키의 퍼플까지. 대중들에 다양한 볼거리를 제공했던 휘브는 이번 앨범을 통해서도 그간 보여주지 않은 신선한 콘셉트를 선보인다는 각오다.

본격적인 2025년 활동을 예고한 가운데 휘브는 새 앨범 발매 전 오는 22일 태국 방콕 썬더돔에서 개최되는 ‘골든웨이브 인 방콕’에 참여해 글로벌 팬들을 만날 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

