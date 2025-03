[별별★토크] SF9 “러브 레이스 퍼포먼스 난이도 역대 최상”

그룹 SF9이 러브 레이스로 거침없는 질주를 시작한다. SF9은 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 신보 러브 레이스의 전곡 음원과 앨범과 동명의 타이틀곡 뮤직비디오를 공개했다. 팬들이 원하는 모든 것을 담아낸다는 유어 판타지(YOUR FANTASY) 시리즈의 두 번째 작품이다. 앨범과 동명의 타이틀곡 러브 레이스를 비롯해, 수티드(Suited), 사이드 바이 사이드(Side by Side), 와루루(WARURU), 노노노(No No No), 숨은 사랑 찾기(Love Puzzle) 까지 총 6곡이 수록됐다.

타이틀곡 러브 레이스는 상대방에게 달려갈 준비가 되어 있는 SF9의 열정을 담아낸 곡이다. 특히 군 복무를 마친 재윤의 합류로 더욱 완성도 높은 퍼포먼스와 무대 위의 강한 시너지를 느낄 수 있다. 다음은 SF9이 직접 전한 컴백 관련 일문일답이다.

-판타지 이후 약 7개월 만의 컴백이다. 소감은?

“판타지에게 새로운 모습을 선보일 수 있다는 게 기분이 좋다. 그리고 재윤이와 약 3년 만에 함께하는 활동이라 기대가 된다.”(영빈)

“2년 만의 컴백이라 많이 설레고 이번 앨범이 유독 기대가 된다. 군 복무 중에 팬들과 무대가 너무 그리웠다. 그만큼 이번 컴백이 제겐 기다리고 기다렸던 소중한 시간이다. 멤버들과 직원들과 준비하는 과정도 너무 즐겁고 좋았다.”(재윤)

-앨범을 준비하며 가장 심혈을 기울인 부분이 있다면?

“안무인 것 같다. 쉬지 않고 달려가는 안무의 느낌이라 체력을 계속 끌어올리는 중이다 그리고 외적으로도 콘셉트와 어울리는지, 어떤 의상으로 어떻게 표현하고 싶은지도 신경을 많이 썼다.”(영빈)

“힙합이라는 장르가 생소했지만, 그 점을 처음부터 고민하며 하나하나 만들어가는 과정에 심혈을 기울였다. 처음부터 끝까지 세밀하게 구상하고, SF9만의 색을 채우려 노력했다.”(인성)

“그간의 앨범들보다 훨씬 비트감도 있고 그루브감도 강하게 녹아있는 곡이다 보니, 춤의 느낌을 살리기 위해 신경을 많이 써서 연습했다. 그리고 하나 된 SF9을 보여주고 싶었다.”(유태양)

-타이틀곡 관전 포인트는 무엇인가.

“질주하는 사운드가 잘 느껴졌으면 좋겠고, 씩씩하게 안무를 하는 모습이 포인트인 것 같습니다.”(휘영)

“귀에 꽂히는 중독적인 멜로디와 사운드. 바이크를 타는듯한 느낌의 안무가 포인트인 것 같습니다.”(찬희)

-뮤직비디오 촬영 또는 녹음 중 기억에 남는 에피소드가 있나.

“오토바이와 전문 스턴트 팀이 함께해 주셨는데, 뮤직비디오가 더욱 스타일리시하게 완성됐다. 녹음 과정에서는 저만의 디테일이나 표현방식이 앨범 곳곳에 녹아들 수 있도록 노력했다.”(인성)

“폐공장 내부에서 뮤직비디오 군무를 촬영했는데, 얼굴과 코에 검은 먼지들이 묻어나오도록 모두 열심히 찍었던 기억이 난다.”(재윤)

-SF9에게 러브 레이스는 어떤 의미를 갖는 앨범인가.

“꾸준함과 결속력이 느껴진 앨범이다. 그리고 타이틀은 멤버들이 잘 맞는 옷을 입은 기분이 든다. 무대에서 더 빛날 것 같아서 공연도 기대되는 곡이다.”(영빈)

“가능성을 확장시킨 앨범이다. 게임에서 레벨 업을 하듯, SF9의 새로운 다리를 놓아준 앨범이다.”(인성)

“보여줄 수 있는 모습들이 한정적이라는 생각을 깰 수 있는 시점이라 생각한다. 앞으로의 색다른 SF9의 모습들도 기대해 주셨으면 좋겠다.”(재윤)

“끊임없이 새로움과 발전을 추구하는 SF9의 마음가짐을 표현한 앨범이다.”(유태양)

“한층 더 성장한 모습을 보여드릴 수 있는 앨범이 될 것이다.”(휘영)

“우리의 색을 가장 잘 표현한, 판타지(팬덤)에게 보여주고 싶었던 모습을 보여준 앨범이다.”(찬희)

-마지막으로 컴백을 기다린 팬들에게 하고 싶은 말이 있다면.

“판타지에겐 무한히 고마운 마음뿐이다. 이제 멤버들이 보여줄 차례다. 음악과 무대 모두 기대해 주시면 감사하겠다. 준비한 모습들 무대 위에서 아쉬움 없이 모든 걸 쏟아내겠다. 판타지에게 좋은 에너지를 주길 바라요.”(영빈, 재윤, 유태양)

“판타지는 누구보다 소중하고 가까운 사이라고 생각한다. 세월이 흐를수록 옆에 있어주는 사람만큼 소중한 사람이 없는 것 같다. 항상 최선을 다할 테니 앞으로도 함께해달라. 열심히 준비했으니 함께 달리길 바란다.”(인성, 휘영, 찬희)

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com 사진=FNC엔터테인먼트 제공

