위아이, 타이베이 팬 만난다…2월 15~16일 팬콘서트 개최

그룹 위아이(WEi)가 타이베이 팬들을 만난다.

위아이는 오는 2월 15~16일 양일간 타이베이에서 팬콘서트 '2025 WEi FAN-CON 'The Feelings' in TAIPEI'(이하 'The Feelings')를 개최한다.

'The Feelings'는 위아이가 타이베이에서 처음 개최하는 단독 콘서트다. 위아이는 이번 공연에서 지난 15일 발매한 미니 7집 'The Feelings'의 타이틀곡 'NOT ENOUGH'를 비롯한 수록곡을 완성도 높은 무대로 선사할 예정이다.

특히, 위아이는 관객들과 더욱 밀접히 소통할 수 있는 코너들도 함께 진행하며 현지 팬들과 특별한 추억을 쌓을 것으로 기대된다.

위아이는 최근 미니 7집 'The Feelings'의 활동을 성공적으로 마무리했다. 위아이는 타이틀곡 'NOT ENOUGH'를 통해 청춘이 겪는 사랑의 감정을 몽환적이면서도 아련한 선율로 풀어내며 '청춘 아이콘'의 독보적 입지를 다졌다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]