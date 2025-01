‘최강럭비 준우승’ OK읏맨 럭비단, 안산 뜬다… 25일 읏맨 배구단 홈경기서 시구

사진=OK저축은행 읏맨 배구단 제공

‘OK 식구’ OK 읏맨 배구단과 읏맨 럭비단이 배구장에서 함께한다.

남자프로배구 OK저축은행은 “25일 안산 상록수체육관에서 열릴 도드람 2024∼2025시즌 V리그 대한항공과의 홈 경기에서 특별한 시구자 및 행사를 준비했다”고 밝혔다.

이날 경기 시작을 알리는 시구에는 OK 읏맨 배구단의 ‘OK 식구’인 OK 읏맨 럭비단 선수들이 나선다. OK 읏맨 럭비단은 세계적인 엔터테인먼트 서비스 ‘넷플릭스’ 예능 ‘최강럭비: 죽거나 승리하거나’에 출연해 몸을 사리지 않는 투혼과 뛰어난 경기력을 바탕으로 준우승을 차지해 많은 이의 주목을 받았다.

OK저축은행 읏맨 럭비단이 경기를 펼치고 있다. 사진=넷플릭스 제공

시구 뿐만 아니라 경기 중 진행하는 ‘읏플레이그라운드’ 이벤트에도 참가한다. ‘읏플레이그라운드’는 OK금융그룹이 후원하는 종목(배구, 럭비 등)을 팬들이 한 번에 체험할 수 있는 이벤트이다. 읏맨 럭비단 선수들은 ‘읏플레이그라운드’에 읏맨 마스코트 대신 게임 요원으로 합류해 좀 더 생동감 있는 럭비 체험을 도울 예정이다.

설 연휴에 걸맞은 행사도 만나볼 수 있다. 넷플릭스 오리지널 시리즈로 큰 인기를 모은 <오징어 게임> 시즌2에 나온 민속놀이(공기놀이, 딱지치기, 제기차기)를 체험할 수 있는 ‘읏징어 게임’을 상록수체육관 로비에서 진행한다. ‘읏징어 게임’의 세 가지 미션을 모두 성공하면 메디힐 제품을 상품으로 증정한다.

설 연휴를 맞아 푸짐한 상품도 함께한다. 유료티켓 구매자 대상으로 ‘OK 설프라이즈’ 경품 추첨을 진행해 팬스타크루즈 오사카 탑승권, 메디힐 선물 세트 등을 드릴 예정이며 한복 착용 관객 대상으로는 무료 입장과 함께 추첨을 통해 팬스타크루즈 대마도 탑승권도 증정한다.

이 외에도 경기 전후로 진행하는 안산 지역 태권도 시범단 공연 등 다양한 볼거리로 홈 팬들을 맞이할 계획이다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

