‘싱가포르 명소’ 마리나 베이 샌즈, 1주일간 ‘세븐틴 색깔’로 물든다

그룹 세븐틴이 싱가포르 랜드마크인 마리나 베이 샌즈를 공식 빛깔로 물들인다.

싱가포르관광청은 플레디스엔터테인먼트와 협업, 팬 참여형 오프라인 이벤트 ‘더 원더랜드 위드 세븐틴(THE WONDERLAND with SEVENTEEN)’을 펼친다. 행사는 20일인 오늘부터 26일까지 1주일 간 마리나 베이 샌즈에서 개최된다.

이번 행사는 세븐틴이 세계적인 럭셔리 리조트 마리나 베이 샌즈와 협업해 화려한 조명 쇼와 유명 F&B 브랜드의 특별 메뉴를 선보이는 행사다.

세븐틴은 오는 25~26일 싱가포르 내셔널 스타디움에서 ‘SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN ASIA’를 연다. 이번 협업은 공연을 보러 온 관객들과 전 세계 관광객들에게 새로운 즐거움을 안길 예정이다.

먼저 공연이 열리는 이틀간 마리나 베이 샌즈 메인 건물 외부 조명이 세븐틴 공식 색상 로즈쿼츠와 세레니티로 점등된다. 세븐틴은 K-팝 아티스트 가운데 최초로 마리나 베이 샌즈 리조트와 협업하게 된다. 3개의 웅장한 호텔 타워, 샌즈 스카이파크의 하부, 아트사이언스 뮤지엄 및 더 숍스 외벽을 포함한 건물 외관이 로즈쿼츠와 세레니티로 물든다.

마리나 베이 샌즈에 입점한 4개 F&B 브랜드도 ‘세븐틴 맞이’에 나선다. 야드버드 사우전 테이블 & 바(Yardbird Southern Table & Bar), 브래드 스트리트 키친(Bread Street Kitchen), 블랙 탭 크래프트 버거 & 비어(Black Tap Craft Burgers & Beer), 오리진 + 블룸(Origin + Bloom) 등 유명 레스토랑에서 세븐틴 테마 메뉴가 판매된다.

또한 마리나 베이 샌즈 호텔 로비를 비롯해 대형 쇼핑몰 연결 통로와 베이프론트 역으로 향하는 출구 등에 놓인 디지털 스크린에서 세븐틴의 ‘더 원더랜드 위드 세븐틴’을 알리는 메인 이미지와 ‘LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)’ 뮤직비디오 영상 일부가 송출된다.

세븐틴은 그동안 앨범의 테마와 메시지를 직접 경험하는 ‘세븐틴 스트리트’, 아티스트 IP와 지역 인프라를 결합한 도시형 콘서트 플레이파크 ‘세븐틴 더 시티’를 통해 확장된 팬 경험을 선사해왔다.

싱가포르관광청 써린 탄(Serene Tan) 북아시아 국장은 “세계적인 K팝 그룹 세븐틴과의 파트너십을 통해 싱가포르의 대표적인 랜드마크인 마리나 베이 샌즈, 유명 레스토랑과 관광지를 글로벌 팬들에게 소개할 수 있게 되어 매우 기쁘다”며 “팬들에게 싱가포르의 다양한 매력과 콘텐츠를 선보일 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노 등 세븐틴 멤버들은 “싱가포르 공연에 앞서 마리나 베이 샌즈에서 팬 여러분을 세븐틴의 '원더랜드'로 초대할 기회를 갖게 되어 매우 감사하고 기쁘다”며 “싱가포르에서는 늘 소중한 추억을 쌓고 돌아가는데, 이곳 명소가 우리 공식색인 로즈쿼츠와 세레니티로 점등되는 광경은 분명 잊을 수 없는 순간으로 남을 것 같다. 이번 이벤트에 참여하는 모든 분들이 즐거운 시간을 보내길 바란다”고 전했다.

