‘더 딴따라’ 우승자 누가될까…파이널 단체곡 ‘Mad’ 선공개

'더 딴따라'가 파이널 라운드를 앞두고 단체곡을 선공개한다.

KBS 2TV 예능 프로그램 ‘더 딴따라’ 파이널 라운드 단체곡 'Mad(매드)'는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

‘Mad’는 사람들에게 '미쳤다'는 소리를 듣더라도 자기만의 길을 걸어가겠다는 내용이 담겨있는 록 베이스의 EDM 곡이다. 노래 전체를 주도하는 록 베이스의 연주를 EDM과 록이 결합된 강렬한 리듬이 받쳐주며, 2절부터는 일렉기타의 에너제틱 한 연주와 랩이 더해져 곡의 다이내믹이 증폭된다.

특히, 이 곡은 박진영(J.Y. Park)이 작사, 작곡한 곡으로, 박진영과 Dove Cameron & Khalid(도브 카메론 & 칼디)의 'We Go Down Together(위 고 다운 투게더)', Benson Boone(벤슨 분)의 'Slow It Down(슬로우 잇 다운)', LAY & Lauv(레이 & 라우브)의 'Run Back To You(런 백 투 유)' 등을 작업한 미국의 히트 프로듀서 Connor McDonough(코너 맥도너)와 Riley McDonough(라일리 맥도너)가 협업해 폭넓고 화려한 사운드를 만들어냈다.

'더 딴따라'가 대망의 파이널 라운드를 앞두고 있는 가운데 TOP5에 진출한 나영주, 안영빈, 유우, 이송현, 조혜진이 선보일 파이널 무대와 최종 우승자에 대한 시청자들의 관심이 높아지고 있다.

한편, '원조 딴따라' 박진영이 KBS와 손잡고 차세대 딴따라를 찾는 전대미문의 버라이어티 오디션 프로그램 KBS2 예능 ‘더 딴따라’ 파이널 라운드는 오늘(19일) 오후 9시 20분 생방송으로 진행된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

