베이비몬스터, 연말무대 효과 ‘톡톡’…‘DRIP’ 차트 역주행

그룹 베이비몬스터가 독보적인 실력으로 글로벌 팬들의 마음을 제대로 사로잡은 가운데, 'DRIP'도 역주행을 시작했다.

8일 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 정규 1집 [DRIP] 타이틀곡 'DRIP'은 최근 멜론 HOT100 10위, TOP100 26위까지 치솟았다. 또한 벅스에서도 8위를 기록했으며, 지니·플로·바이브 등 국내 주요 음원 차트서도 연일 자체 최고 기록을 경신하고 있다.

베이비몬스터의 압도적인 라이브 역량과 무대 장악력이 또 한 번 음원 순위 상승의 트리거가 된 것으로 풀이된다. 최근 이들은 '2024 SBS 가요대전'(이하 '가요대전')에 출연, 전매특허 핸드마이크 라이브로 'DRIP'을 선보인 바 있다.

실제 지난해 12월 25일 SBS 공식 유튜브 채널에 게재된 이들 '가요대전' 영상은 조회수 500만 회를 훌쩍 넘어섰다. 이는 YG 선배 걸그룹인 2NE1에 이어 두 번째로 높은 수치다.

일본 유튜브 'THE FIRST TAKE' 원테이크 라이브 영상의 추이 역시 심상치 않다. 음원을 방불케 하는 고퀄리티 라이브로 자아낸 찬사에 힘입어 공개 2주도 채 되지 않아 조회수 500만 회를 돌파, 현재까지도 인기 급상승 동영상 상위권에 이름을 올리고 있다.

한편 베이비몬스터는 오는 25·26일 서울 KSPO DOME에서 '2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR <HELLO MONSTERS> IN SEOUL'을 개최하고 데뷔 첫 월드투어 신호탄을 쏘아 올린다. 이들은 이어 미국·일본·싱가포르·홍콩·방콕 등으로 발걸음을 옮긴다.

