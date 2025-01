로제, 美 빌보드 ‘싱글·앨범’ 쌍끌이 흥행…스키즈 앨범 13위

로제. 사진 = CJ ENM 제공

걸그룹 블랙핑크 로제가 미국 빌보드 차트에서 여전히 흥행을 이어가고 있다.

1일 공개된 빌보드 차트에 따르면 로제와 팝스타 브루노 마스의 협업곡 ‘아파트(APT.)’는 빌보드 핫100 최신 차트(1월4일자)에서 전주보다 12계단 하락한 34위를 기록하며 10주 연속 이름을 올렸다.

아파트는 로제의 첫 솔로 정규앨범 ‘로지(rosie)’의 선공개곡이다. “아파트, 아파트”라는 중독적인 소절에 힘입어 세계적 인기를 끌었다. 이 노래가 수록된 앨범 로지는 메인 앨범 차트 빌보드 200에서 전주보다 11위 하락한 32위를 기록했지만 3주 연속 톱40에 랭크 중이다.

1994년 발매된 머라이어 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want For Christmas Is You)’. 소니뮤직 제공

핫 100 1위는 지난 주와 마찬가지로 미국 팝스타 머라이어 캐리의 캐럴 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want For Christmas Is You)’가 차지했다. 머라이어 캐리의 핫100 최장 1위(18회) 기록이다. 이번 홀리데이 시즌에 4주 연속으로 핫100 정상에 오른 이 곡은 핫100 66년 차트 역사상 세 번째로 1위에 많이 오른 곡이다. 1994년 처음 발매된 이 곡은 아직도 크리스마스 시즌만 되면 1위를 차지하는 등 전 세계적으로 엄청난 사랑을 받고 있다. 이 곡은 글로벌 200에서도 정상에 올랐다.

스트레이키즈. 사진=JYP엔터테인먼트

빌보드 200에서는 그룹 스트레이 키즈의 스페셜 앨범 ‘스키즈합 힙테이프-합’이 13위를 기록하며 뜨거운 인기를 모으고 있다. 통산 6번째 차트 진입이다. 지난주에는 1위로 해당 차트에 데뷔하면서 6개의 앨범이 연속 1위로 데뷔한 최초의 아티스트가 됐다.

K-팝 간판 걸그룹 트와이스의 미니 14집 ‘스트래티지(STRATEGY)’는 이번 주 빌보드 200 85위를 차지했다. 그룹 방탄소년단 지민의 솔로 2집 ‘뮤즈(MUSE)’는 빌보드 200에서 142위를 차지하며 23주 연속 진입이라는 기록을 이어나갔다. 또 그룹 엔하이픈의 정규 2집 리패키지 ‘로맨스:언톨드 -데이드림-(ROMANCE: UNTOLD -daydream-)’은 166위에 올라 2주 연속 역주행하며 18주 차트 진입 기록을 썼다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

