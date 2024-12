DKZ, 청춘 드라마 쓴다…올해도 돌아온 연말송 ‘2024(Wishlist)’

그룹 DKZ(디케이지)가 한 편의 청춘 드라마를 그린다.

DKZ(재찬, 종형, 세현, 민규, 기석)는 오늘(29일) 0시 공식 SNS에 연말 프로젝트 싱글 'It's All Right Part.5'의 타이틀곡 '2024 (Wishlist)'의 뮤직비디오 티저를 공개했다.

영상 속 DKZ는 학교 교실과 복도를 배경으로, 다양한 추억을 쌓고 있다. 교복을 입고 함께 공부를 하거나 공기놀이를 하는 등 소소한 일상을 함께하며 즐거운 시간을 가지는 DKZ의 모습은 한 편의 청춘 드라마를 연상케 한다. 특히, 티저를 통해 신곡 제목이 '2024 (Wishlist)'임이 처음으로 밝혀지며 눈길을 끌었다.

'It's All Right Part.5'는 DKZ가 지난 2020년부터 5년 연속 연말에 선보이는 프로젝트 싱글이다. 한 해 동안 많은 사랑을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 담아 따뜻한 음악 선물을 전하는 가운데, 모든 멤버가 싱글 제작 전반에 참여해 의미를 더했다. DKZ의 위시리스트가 담겨 연말을 따스하게 물들일 신곡에 기대감이 모인다.

한편, DKZ의 연말 프로젝트 싱글 'It's All Right Part.5'는 오는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

