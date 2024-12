제베원 장하오, ‘덕킹 글로벌 어워즈’ 아이돌 부문 1위

그룹 제로베이스원 장하오가 K-팝 팬덤 플랫폼 애플리케이션 ‘덕킹(THEKKING)’에서 진행된 2024년 ‘덕킹 글로벌 어워즈’ 아이돌 부문 1위를 차지했다.

덕킹에서 진행된 ‘덕킹 글로벌 어워즈’는 2024년 대미를 장식하기 위해 총상금 1억원 상당을 제공하는 스페셜 투표로 진행된다. ARTIST OF THE YEAR – IDOL, SOLO, ACTOR 각 부문별 투표는 마감되었으며, 각 부문별 1~5위가 최종 왕좌를 가리는 KING OF KING’S 부문은 현재 덕킹 앱을 통해 팬들의 관심이 높아지고 있는 가운데 투표가 진행중이다.

ARTIST OF THE YEAR 투표는 11월 25일부터 사전투표를 시작으로 12월 19일 각 부문별 1위가 발표되었으며, IDOL부문에서는 본선투표에서 1위를 했던 제로베이스원 장하오가 최종 결선에서도 741만6073표를 획득하여 최종 1위에 올랐다.

‘덕킹 글로벌 어워즈’ ARTIST OF THE YEAR – IDOL 부문 수상자에게는 뉴욕 타임스퀘어 미드타운과 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 전광판에 같은 시간 대 동시 송출되는 특전이 제공되며, 전광판에는 투표에 참여한 팬들의 이름과 팬메시지, 그리고 1위 소속사에는 트로피가 전달될 예정이다.

또한, IDOL부문 1위에게는 미국 뉴욕 원타임스퀘어 전광판 광고 팬심서포트 30%(288,000P)를 덕킹에서 추가 제공하여, 팬심서포트 달성 시 뉴욕의 중심이자 상징적인 3개 전광판에 같은 시간대에 동시 송출되는 최대 혜택을 누릴 수 있다고 밝혔다.

특히, 현재 진행중인 ‘덕킹 글로벌 어워즈’ KING OF KING’S 최종 1위 수상자에게는 뉴욕 타임스퀘어 미드타운과 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 전광판에 같은 시간 대 동시 송출되는 특전과 함께 아티스트 이름으로 5000만원 상당의 물품 기부도 진행된다.

‘덕킹 글로벌 어워즈’ KING OF KING’S는 올해 덕킹에서 진행된 투표 중 최대 규모인 1억원 상당을 제공하는 스페셜 투표다. 누가 KING OF KING’S를 차지할지 주목된다. ‘덕킹 글로벌 어워즈’ KING OF KING’S는 오는 30일 오후 5시까지 진행되며 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운받을 수 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

