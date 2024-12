박진영, 온 가족 깜짝 공개…화목한 가정

가수 박진영이 화목한 가정의 모습을 공유했다.

19일 박진영은 자신의 SNS에 “우리 아티스트들의 멋진 팬 여러분(To all the wonderful fans of our artists)”이라고 적으며 영상을 공개했다. 영상 속 박진영은 아내 그리고 두 딸과 함께 눈사람을 만들며 행복한 겨울 한때를 보내고 있다. 누리꾼들은 화목한 박진영 가족의 모습에 찬사를 보냈다.

박진영은 2013년 9세 연하와 재혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 그는 첫 아이가 태어났을 때 1분 남짓한 노래 선물을 하며 기쁨을 전해 눈길을 끌기도 했다. 지난 2020년에도 SNS를 통해 둘째 출산 소식을 전했다.

한편, 박진영은 올해 다양한 활약으로 세대를 아우르며 활동했다. 지난 9월 추석 특집 KBS2 대기획 ‘딴따라 JYP’에서는 가수 박진영으로서 히트곡 메들리는 물론 프로듀서로서 제작한 K-팝 대표 아티스트들과 합동 무대를 선보인 바 있다.

