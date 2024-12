‘연고지 명칭 적용’ 여자농구 6개 구단, 올스타 유니폼 공개

사진=WKBL 제공

한국여자농구연맹(WKBL)이 오는 22일 부천체육관에서 열리는 ‘하나은행 2024~2025 여자프로농구 올스타 페스티벌’을 맞이해 올스타 유니폼 및 MD 제품을 공개했다.

올해 한국 올스타의 유니폼은 WKBL 6개 구단 연고지 명칭을 블루 컬러에 적용했고 ‘Upgrade’, ‘Follow your dream’, ‘You can do it’ 등 밝고 긍정적인 문구를 유니폼에 삽입해 다채로움을 더했다. 유니폼 공개에 맞춰 신한은행 신지현이 한국 올스타 선수단을 대표해 지난 시즌에 이어 두 시즌 연속 유니폼 모델로 참여해 눈길을 끌었다.

유니폼을 포함해 올 시즌 올스타 MD 상품 8종도 공개됐다. 당장 18일부터 WKBL의 온라인 MD샵을 통해 미리 만나볼 수 있다. 또한 22일 부천체육관 2층 내 마련된 MD샵에서 현장 판매도 진행한다. 한국 올스타 유니폼의 경우 원하는 연고지 명칭과 선수의 이름, 등번호를 현장에서 즉시 마킹할 수 있다. 그 외에도 뱃지 패키지, 아크릴 등신대, 짐색, 플레이어 응원 타올 등 올스타 페스티벌을 더욱 풍성하게 즐길 수 있는 다양한 품목을 준비했다.

