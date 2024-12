베이비몬스터 ‘Really Like You’ MV 푼다

YG 신인 걸그룹 베이비몬스터가 색다른 콘셉트의 정규 1집 ‘DRIP’ 수록곡 'Really Like You' 뮤직비디오 공개를 예고했다.

YG엔터테인먼트는 17일 공식 블로그에 '<HELLO MONSTERS> We Really Like You'를 게재했다. 멤버들이 직접 'Really Like You' 뮤직비디오 제작 소식을 알리는가 하면, 다가오는 월드투어의 기대 포인트를 공개했다.

'Really Like You'는 그루브한 사운드가 돋보이는 90년대 힙합 R&B 스타일의 곡. 좋아하는 상대를 향한 설렘과 풋풋한 마음을 노랫말에 녹여냈다. 이날 영상 속 베이비몬스터는 처음 선보이는 교복 스타일링, 학교를 떠올리게 하는 세트장 등을 담았다.

정규 1집 [DRIP] 활동에서만 벌써 네 번째 뮤직비디오다. 앞서 더블 타이틀곡 'DRIP', 'CLIK CLAK'과 후속곡 'Love In My Heart' 뮤직비디오까지 곡의 각기 다른 무드를 감각적인 영상미로 담아내며 이들의 다채로운 음악 세계를 펼쳐냈던 터라 이번에도 큰 관심이 쏠린다.

베이비몬스터의 데뷔 첫 월드투어를 기다리고 있는 팬들을 위한 깜짝 스포일러도 있었다. 멤버들은 "정말 많은 것들을 준비하고 있다", "첫 콘서트인 만큼 밴드 라이브로 준비하고 있으니 많이 기대해 주셔도 좋을 것 같다"며 관객들에게 최상의 무대를 선물하기 위해 연습에 매진 중인 근황을 전했다.

아울러 Really Like You' 퍼포먼스를 비롯 정규 1집 [DRIP] 수록곡 무대 등 풍성한 세트리스트 또한 예고됐다. 베이비몬스터는 "여러분들이 보고 싶으셨던 모든 것들을 콘서트에서 보실 수 있다"며 남다른 자신감을 내비쳐 데뷔 첫 콘서트에 대한 기대감을 증폭시켰다.

베이비몬스터는 내년 1월 25일·26일 서울 KSPO DOME에서 '2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR <HELLO MONSTERS> IN SEOUL'을 개최하고 데뷔 첫 월드투어 신호탄을 쏘아 올린다. 이들은 이어 미국 뉴어크·로스엔젤레스, 일본 카나가와·아이치·오사카·후쿠오카 등에서 글로벌 저변 확장에 나선다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

