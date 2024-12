조관우 단독 콘서트 ‘2025 조관우 MUSIC’ 포스터 공개

포스터=윤스토리엔터테인먼트, 금아엔터테인먼트

조관우가 단독 콘서트 ‘2025 조관우 MUSIC’ 부제 ‘You are the reason for my life 그대, 내 인생의 이유’ 포스터를 16일 공개했다. 조관우 단독 콘서트는 2025년 2월 1일 오후 6시 고양 아람누리 아람극장에서 개최된다.

이번 콘서트에서는 조관우의 음악이야기가 펼쳐진다. 팔세토 창법의 1인자로 미성과 가성을 넘나드는 독특한 음색, 최고의 가창력과 감성으로 수많은 히트곡을 보유하고 있는 그의 앨범의 숨은 명곡들과 함께하는 조관우 MUSIC이라는 테마로 구성된다.

조관우는 5월 11일 명화라이브홀에서 펼친 데뷔 30주년 콘서트 ‘The Memories 관우에게 광호가’에서 그의 30년 전 시절 광호를 불러낸 바 있다. 그는 이번 콘서트에서 광호에게 보내는 메시지 ‘You are the reason for my life 그대, 내 인생의 이유’, 조관우 시절의 음악이야기 ‘음악은 내가 살아가는 이유였습니다’를 전한다.

인생 제3막의 시작을 알린 조관우는 이번 콘서트를 통해 그의 음악을 사랑하는 팬들과 함께 2025년 새해를 열 계획이다.

‘2025 조관우 MUSIC’ 조관우 단독 콘서트는 윤스토리엔터테인먼트 여지윤 대표가 기획, 금아엔터테인먼트·윤스토리엔터테인먼트가 공동으로 주최·주관하며, 온라인 예매 사이트 인터파크 티켓, 티켓링크, 고양문화재단에서 일반 예매가 시작되었다.

